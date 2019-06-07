高雄愛河龍舟嘉年華將湧人潮 警籲注意交管資訊

2019-06-07 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」在端午連假首日盛大登場，即日起將在愛河畔、中芸漁港熱鬧3日，可能湧入大量人車潮；為緩解交通壅塞壓力，高雄市警局交通大隊將在連假期間每日下午1時至晚間10時，全線管制市區河東路、河西路、中正四路至五福三路車道，並祭出接駁轉乘策略，提醒用路人多加注意。

警方建議，遊客若要前往哈瑪星、西子灣、棧貳庫、壽山、佛光山、旗津、崗山之眼、旗山老街等熱門景點，建議可搭乘高雄捷運、輕軌至西子灣、鹽埕埔、駁二蓬萊、哈瑪星等站，快速、舒適又安全。

若民眾仍有意自行駕車暢玩高雄，交通大隊也提醒要特別注意停車資訊，河西路、中正路至五福路段管制區內停車格在管制時間內恐無法停用，籲請駕駛配合提早駛離。至於駁二特區、大鹽埕地區觀光景點停車空間有限，鹽埕公有立體停車場、公園路停車場分別可停放836輛、346輛車，前金、國賓飯店周邊也有民營停車場，民眾可多加利用。

愛河畔今一早已接連舉辦自力造筏、親子獨木舟、定向越野等端午節系列活動，下午2時至晚間9時半也有直道競速預賽，河東與河西路兩側皆可觀賽；「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」開幕典禮則預計在今傍晚5時在音樂館前廣場舉行。高雄市政府局處首長表演賽則將在後日傍晚6時登場。