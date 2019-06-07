影／高雄自力環保造筏賽 摩天輪、龍虎塔造型夯

2019-06-07 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局今天在愛河水域，舉辦「自力環保造筏水上活動」，選手們以環保材料，絞盡腦汁發想創意，利用繩結與阿基米得浮力原理等科學工藝，透過團隊合作，打造出特色筏具。還要經過下水競賽檢驗，有的載浮載沉，有的美觀實用。

「自力環保造筏水上活動」連辦12屆，每年比賽都讓人驚豔，下水競速更精采。今年參賽的26支隊伍各自秀出自造船筏的創意特色，除了在筏體上展現探索教育精神外，並結合高雄市地方特色、行政區觀光景點、高雄產業鏈、農作物品為主題。

高雄市教育局長吳榕峯表示，高雄依山傍海、有珍貴的自然資源與景觀，非常適合推動豐富多元的探索教育，訓練孩子遇到困難挫折時，都能自己設法探索克服。今年起在眾多的活動當中，更融入各項雙語教學元素，營造優質生活英語學習環境，期望能增強學子未來在國際上的競爭力。

各隊造形船筏一出現，吸引觀眾品頭論足。樹德家商有備而來，還請出海軍168及192艦隊隊員協助指導，學生精心製作龍虎塔造形，結合國防政策國艦國造主題，強調「自己的船筏自己造」。 教育局反毒志工媽媽打造的環保船筏「微笑香蕉」，每個紙箱及回收桶都是志工們在校園服務回收運用組合，以高雄在地、行銷世界的黃色香蕉為構想。

學生們努力將高雄特色搬上環保造筏，學校位在愛河旁的雄女，在筏上做了一個大大的愛情摩天輪；旁邊就是瑞豐夜市的三民家商，順便介紹夜市小吃。