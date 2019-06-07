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澎湖龍舟賽熱鬧滾滾

2019-06-07 13:13聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

端午節澎湖縣龍舟競賽系列慶祝活動，今天上午在馬公第3漁港登場，吸引39隊1200餘人組隊參賽，還安排豎蛋、寫生比賽、「歌聲滿西瀛」歌唱大賽。澎湖縣長賴峰偉到場為選手加油，帶領縣府團隊划龍舟，與澎湖縣議會、同鄉會同場競技。

今年龍舟競賽總計有39支隊伍報名，參賽人數約1200人，甲組（公開組）8隊競爭最為激烈、乙組（男女混合組）26隊，參賽最為踴躍，丁組（機關團體組）有5隊參加。

端午節龍舟競賽上午8點20分舉行開幕典禮，由馬公國中嗩吶表演為活動揭開序並由海洋委員會金馬澎分署小隊長歐柏杰代表運動員宣誓，今年報名人數有1200餘人，參賽隊伍卯足勁，使出渾身解數，爭奪佳績。

首先登場的是丁組-機關團體組，由賴峰偉帶隊，敲鑼領航，率領縣府參議及主管同仁參賽，和議會及旅外同鄉會比拚，議會由副議長陳雙全領軍議會員工參賽，議員藍凱元、議員許育愷、議員呂黃春金下場划龍舟，議員陳慧玲到場加油。遠道而來的同鄉會展現高昂士氣，戰鬥力十足，最終由北澎同鄉會奪得丁組冠軍。

今天在會場還安排端陽午時豎蛋活動、寫生比賽、「歌聲滿西瀛」歌唱大賽，不少家長帶小朋友欣賞激烈競賽，感受濃厚端節氣氛。

澎湖縣龍舟競賽系列慶祝活動，今天上午在馬公第3漁港登場，有39支隊伍報名，參賽人...
澎湖縣龍舟競賽系列慶祝活動，今天上午在馬公第3漁港登場，有39支隊伍報名，參賽人數約1200人。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣龍舟競賽系列慶祝活動，今天上午在馬公第3漁港登場。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣龍舟競賽系列慶祝活動，今天上午在馬公第3漁港登場。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖划龍舟端午節
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