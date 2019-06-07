金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」

2019-06-07 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



今日是端午連假的首日，金門縣政府安排包船「金門快輪」自台中港搭載245位鄉親返鄉，難得可以搭船回金，民眾都覺得是難得的經驗，此次還有20多位自行車隊的車友，也選擇搭「順風船」來金門玩；而返金的班機，更是班班客滿，雖然清晨曾經「霧鎖金門」，但所幸在接近9點就恢復正常起降，才讓大家鬆了一口氣。

金門快輪是在昨晚10時35分自台中港啟航，並在今天上午接近8點靠泊料羅港，縣府祕書長張忠民率觀光處副處長李銘培、港務處長何佩舉及同仁迎接，中央駐金單位岸巡、港警、動植檢、中航派員至現場協助旅客疏運作業，現場由港務處及昇恆昌免稅店提供餐點、茶水服務，另船舶業者也派遣接駁車輛供民眾搭乘至金湖、金沙、金城、水頭等處。

搭乘的民眾都說，沿途風平浪靜，十分順利，睡一覺醒來就到金門了，他覺得是很好的經驗。