澎湖林投沙灘條紋海豚擱淺待援

2019-06-07 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



澎湖縣政府今天 上午接到民眾通報，在林投萬善宮前沙灘，有隻擱淺海豚。經派員抵達後確認為「條紋海豚」，且剛斷奶的幼豚，檢視後發現有3處遭沙魚咬痕。立即聯繫澎湖海洋生物研究中心提供卡車及場地，並請家畜疾病防治所郭所長前往支援。最後仍不幸死亡，鯨豚協會預計明天派員來澎協助解剖。