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澎湖林投沙灘條紋海豚擱淺待援

2019-06-07 12:58聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

澎湖縣政府今天 上午接到民眾通報，在林投萬善宮前沙灘，有隻擱淺海豚。經派員抵達後確認為「條紋海豚」，且剛斷奶的幼豚，檢視後發現有3處遭沙魚咬痕。立即聯繫澎湖海洋生物研究中心提供卡車及場地，並請家畜疾病防治所郭所長前往支援。最後仍不幸死亡，鯨豚協會預計明天派員來澎協助解剖。

由於澎湖地區經常發現的海豚擱淺事件，多為已受傷的個體。加上海豚容易受到驚嚇，希望救援時，民眾不要近距離圍觀，避免造成海豚緊迫。請關心的民眾，能夠給受傷的海豚一個不受干擾的環境，以利後續的救援工作執行。

澎湖縣政府今天 上午接到民眾通報，在林投萬善宮前沙灘，有隻擱淺海豚。經派員抵達後...
澎湖縣政府今天 上午接到民眾通報，在林投萬善宮前沙灘，有隻擱淺海豚。經派員抵達後確認為「條紋海豚」。圖／澎湖縣政府提供
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