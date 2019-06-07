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夏日嘉年華迎接暑假 金門推週週親子遊

2019-06-07 11:26中央社 金門縣7日電

金門縣政府今天表示，「浯島夏日嘉年華親子Fun假趣」活動7月登場，2個月的暑假每週都推出不同主題的系列活動，包括生態體驗、戰地遊程、親子DIY等，歡迎民眾來金輕旅行。

觀光處發布新聞稿指出，暑假週週遊親子活動自7月1日到8月31日，9週的主題活動有：賞夏候鳥行動—栗喉蜂虎、守鱟生態—潮間帶生態+鱟文化、親近大自然—拾蚵+挖花蛤、森林騎士—暢騎自行車森林浴、鳥語花香繽紛彩繪趣、農村樂—焢窯+滑草+動物餵食體驗、戰地壯膽旅—步兵軍事體驗、悠遊烈嶼—電動車+后麟步槍模擬射擊館+地雷主題館，以及陶出創藝—拉胚+彩繪+捏陶+貼花馬克杯。

觀光處進一步表示，生態主題方面，民眾可近距離觀賞有「夏日精靈」之稱的金門過境夏候鳥-栗喉蜂虎；到有「金門版的摩西分海」之稱的建功嶼看潮間帶豐富多元的蝦兵蟹將；或前進水試所鱟生態文化館，近距離觀察活化石夫妻魚。

在休閒漫遊方面，遊客可以輕騎漫遊中山林單車道或到農試所焢窯、滑草、騎協力車，一起回味童年樂趣；還可到畜試所體驗動物餵食樂趣。台灣地區唯一的官窯在金門縣陶瓷廠，親子可以在這裡體驗拉胚、彩繪、捏陶、貼花馬克杯等DIY活動，享受難忘的「樂陶陶」之旅。

在軍事體驗方面，縣府邀民眾到充滿戰地氛圍的柳營營區，挑戰高空攀爬；或遠征小金門，到全台首座步槍模擬射擊館，穿上迷彩服在模擬的動畫場景裡與敵軍槍戰；之後參觀地雷主題館，感受模擬地雷爆炸聲的震撼。

此外，連續舉辦多屆的「搶灘料羅灣海上長泳暨金廈泳度(金門至廈門)」，是炎炎夏日游泳愛好者最想征服的賽事，參賽者將在曾經炮火連連的料羅灣和金廈水域展開有別於一般水域的海泳競賽。

金門親子潮間帶
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