侏儒抹香幼鯨擱淺墾丁佳樂水 志工徹夜照護

相關新聞
韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶2019-06-07 02:00
世界海洋日 金廈中線共同放流魚苗2019-06-07 00:11
雞場惡臭 黃國昌率眾抗議屏縣府2019-06-06 23:44
屏東市這家另類書店 書籍不賣也不借2019-06-06 23:42
吊橋遊客掉一半 山地門原鄉拚推深度遊2019-06-06 23:41
旗山醫院 設高市失智共照中心2019-06-06 23:31
美濃地瓜 10月後西藏買得到2019-06-06 22:59
韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量2019-06-06 22:22
駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已2019-06-06 20:55
另類書店興起 屏東市區愈來愈文青2019-06-06 19:47
高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢2019-06-06 17:09
高市府有夫人幫？韓國瑜再度強調：沒有夫人干政2019-06-06 16:51
8％老人「忘了回家的路」 旗醫設高市失智共照中心2019-06-06 16:34
女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招2019-06-06 16:33
黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪2019-06-06 15:09
影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」2019-06-06 12:17
黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸2019-06-06 11:56
來高投資團逾160團 韓國瑜盼警加強外語訓練2019-06-06 11:34
屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查2019-06-06 09:18
南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球2019-06-06 08:05
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」2019-06-06 18:05
端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地2019-06-07 09:39
備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選2019-06-06 14:01
桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張2019-06-06 18:30
黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪2019-06-06 15:09
韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶2019-06-07 02:00
基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗2019-06-06 14:04
影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分2019-06-06 18:45
韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量2019-06-06 22:22
另類書店興起 屏東市區愈來愈文青2019-06-06 19:47
女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招2019-06-06 16:33
館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」2019-06-06 15:32
柯文哲：與台灣相比 台北更需要我2019-06-06 16:18
新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進2019-06-06 14:06
再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲2019-06-06 14:25
林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭2019-06-06 14:26
台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭2019-06-06 15:08
駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已2019-06-06 20:55
多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡2019-06-06 13:54
高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢2019-06-06 17:09
台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面2019-06-06 14:03
柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網2019-06-06 16:47
8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台2019-06-06 17:46
汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始2019-06-06 13:11
台南老街街景再度躍上日本雜誌封面2019-06-06 15:08
賞花不用跑到陽明山 都市繡球花秘境在這2019-06-06 13:49
他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢2019-06-06 13:35
水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景2019-06-06 19:58
東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締2019-06-07 09:23
備胎市長是誰？柯文哲：高嘉瑜是可考慮的人選2019-06-06 15:43
山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去2019-06-07 07:25
北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料2019-06-06 16:37
影／民生國中學生嘉義火車站快閃 演出「癡情玫瑰花」2019-06-06 16:56
二林鎮的第一次 高品質水梨、紅龍果前進微風超市2019-06-06 18:18
韓國瑜龍舟初體驗練擊鼓 眼尖民眾大喊市長加油！2019-06-06 18:24
公幼難抽惹怨 柯Ｐ拍胸脯：下次總質詢成績不好就Ｋ我2019-06-06 14:07
北巿聯醫員工績效獎金打折惹議 院方：盈餘不理想2019-06-06 13:51
台南正興街名店 不敵夾娃娃機店2019-06-06 23:17
影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠2019-06-06 12:59
江南市場遭質疑租金短收 柯P被問到啞口無言2019-06-06 16:57
留言