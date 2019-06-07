侏儒抹香幼鯨擱淺墾丁佳樂水 志工徹夜照護

2019-06-07 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春半島西岸日前發生侏儒抹香鯨擱淺案件，昨天深夜東岸佳樂水海域也發生侏儒抹香幼鯨擱淺，保育志工、海巡署岸巡隊員和獸醫錢興華前往搶救，今天清晨由成大海洋生物暨鯨豚研究中心載回治療中。