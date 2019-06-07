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侏儒抹香幼鯨擱淺墾丁佳樂水 志工徹夜照護

2019-06-07 11:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島西岸日前發生侏儒抹香鯨擱淺案件，昨天深夜東岸佳樂水海域也發生侏儒抹香幼鯨擱淺，保育志工、海巡署岸巡隊員和獸醫錢興華前往搶救，今天清晨由成大海洋生物暨鯨豚研究中心載回治療中。

該頭侏儒抹香鯨屬幼體，體長僅約百公分，在佳樂水海岸被人發擱淺時，恆春地區解說志工古清芳、黃雅蘭及許多保育和救護志工前往協助照護；成大海洋生物暨鯨豚研究中心人員接獲知抵達現場後，先繼續保濕維持與檢測生理指數，發現呼吸聲與氣孔有嗆水的跡象，身上部分擦傷，背部肌肉消瘦，清晨搬運回四草搶救站。

昨天深夜在墾丁佳樂水海域發生侏儒抹香幼鯨擱淺，成大海洋生物暨鯨豚研究中心清晨載回...
昨天深夜在墾丁佳樂水海域發生侏儒抹香幼鯨擱淺，成大海洋生物暨鯨豚研究中心清晨載回治療。圖／取自成大海洋生物暨鯨豚研究中心臉書
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昨天深夜在墾丁佳樂水海域發生侏儒抹香幼鯨擱淺。圖／取自成大海洋生物暨鯨豚研究中心...
昨天深夜在墾丁佳樂水海域發生侏儒抹香幼鯨擱淺。圖／取自成大海洋生物暨鯨豚研究中心臉書
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抹香鯨鯨豚成大
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