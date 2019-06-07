端午專船抵達 鄉親旅客平安到金門

2019-06-07 11:25 中央社 金門縣7日電



老家在金門縣金寧鄉頂堡的翁小姐清明節買不到機票回鄉，改搭金門快輪；這次端午節她刻意搭船，還號召20多位車友來金門單騎。她說：「大家一起陪我回娘家，真好。」

端午節連續假期今天登場，為了疏解鄉親返鄉人潮，金門縣政府安排金門快輪昨天深夜從台中港出發，載運245名旅客，今天上午近8時抵達料羅港。縣府秘書長張忠民和港務處長何佩舉等人在場迎接，中央駐金單位岸巡、港警、動植檢等單位和昇恆昌金湖大飯店也派員到現場提供餐點、茶水等服務。

張忠民歡迎鄉親返鄉和旅客來金門旅遊。來自頂堡的翁姓鄉親說，清明節買不到機票只好改搭金門快輪，這次端午節假期，她特意不買機票而是再次搭乘金門快輪回鄉；不但如此，她還號召桃園市山腳貓自行車運動協會的車友一同來金門單騎。她笑說：「大家一起陪我回娘家，真好。」

同行的湯小姐說，來過金門多次，但這次是第一次在金門騎自行車，而且也是首度體驗搭船來金門。她說，沿途風平浪靜，一夜好眠，無須吃暈船藥，「醒來就到了」。以後有機會會再嘗試搭船。

金門今早大霧濃罩，但並未影響金門快輪航行。林姓旅客說：「如果沒有人叫我，我還不知道到了。」廖姓沙美鄉親首度嘗試搭船回家；住在烈嶼青岐的洪姓鄉親則是4度搭乘快輪返鄉。

來自金城後浦的倪小姐帶著德籍夫婿和其他朋友共8人同來，這是她的夫婿首次回她的老家。同行還有另外一位德籍友人，大家都覺得搭乘快輪很新鮮。由於多數乘客是首次搭船，很多人爭相自拍，現場熱鬧滾滾。

旅客到達料羅港後，再轉乘船舶業者派遣的接駁車到金湖、金沙、金城、水頭等處，順利完成這次輸運。港務處表示，金門快輪總噸位1261噸頓、船長67.5公尺、船寬10.5公尺、客位數401位。

金門快輪這次搭載245名旅客從台中到金門，回程金門到台中9日上午11時啟航。