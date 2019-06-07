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墾丁觀光第一季回春 業者暑假再攻親子客

2019-06-07 07:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁是南台灣度假勝地，.歷經遊客數連續6年大幅下滑後，據墾管處官網統計資料，今年第一季較去年同期增加15萬旅遊人次，業者樂觀認為是回春訊號，另也發現家庭親子客層成長逾一成，飯店業者為搶攻親子客層市場，在即將到來的暑假旺季，紛紛推出內容豐富的兒童成長夏令營活動。

面對暑假親子客層全家出遊旺季，墾丁飯店業者推出不同吸引親子客的行銷活動，墾丁福華度假飯店本月初推出「買大送小」兒童免費、含早餐外，還可參加與南台科技大學應用英語系合作的兒童夏令營，其他包括適合家庭度假的凱撒、夏都、福容、悠活、華泰瑞苑、小墾丁等，也不約而同推家庭客優惠方案。

墾丁福華飯店總經理張積光說，兒童夏令營為孩童建構歡樂、多元且安全的學習環境，南台科大應用英語系師生設計兒童英語劇場，改編童話故事虎克船長，帶領小朋友在歡樂的英語兒歌劇場中學習英文，還有練習獨立思考並發揮創意號「彩繪DIY」和「用餐禮儀英語教學」；再者，家長也能擁有珍貴的自由時間，安排屬於自己的行程，放鬆享受南國的悠閒恣意。

墾丁夏都沙灘酒店則表示，第一季住宿有冬遊延長補助和台灣燈會加持，較去年同期增加約兩成，第二季有春遊補助方案，每人補助500元和縣府加碼贈禮，誘因雖不是很大，但整體業績依然穩定成長一成以上；在客層類別上，親子家庭客層今年成長逾一成，暑假推出多元化親子活動，以拉抬較去年同期成長兩成為目標。

墾丁地區飯店為搶攻親子客層市場，在即將到來的暑假旺季，紛紛推出內容豐富的兒童成長...
墾丁地區飯店為搶攻親子客層市場，在即將到來的暑假旺季，紛紛推出內容豐富的兒童成長夏令營活動。圖／墾丁福華飯店提供
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墾丁地區飯店為搶攻親子客層市場，在即將到來的暑假旺季，紛紛推出內容豐富的兒童成長...
墾丁地區飯店為搶攻親子客層市場，在即將到來的暑假旺季，紛紛推出內容豐富的兒童成長夏令營活動。圖／墾丁福華飯店提領供
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親子墾丁夏令營
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