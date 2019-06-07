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走入六龜山水 十八羅漢山解說團隊帶你深度遊

2019-06-07 07:25聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄巿六龜山城坐落在玉山山脈與中央山脈之間，荖濃溪平原孕育四季豐碩作物，木瓜、愛玉、金煌芒果與黑鑽石蓮霧等水果依照時序輪番登場，十八羅漢山解說團隊推出生態導覽與果園採果結合的旅程，8人即可成團，帶領遊客親近六龜山水。

六龜荖濃溪畔的十八羅漢山是自然保護區，礫岩形成特殊地景，保護區內有U型谷與峽谷，更隨處可見造山運動、侵蝕與沉積軌跡，可說是天然的戶外地理教室。近年林務局輔導成立十八羅漢山解說團隊，成員帶領遊客進入保護區，更與小農、社區結合規畫旅程，取名為「六龜嬉遊記」。

「六龜嬉遊記」套裝行程包含友善農法木瓜園導覽及體驗（採果或涼拌木瓜）、十八羅漢山生態導覽解說（U型谷）、養生蔬食風味餐、參觀愛玉園生（洗愛玉體驗）等遊程。

解說團隊指出，解說團是由一群在地解說人員組成，全接受過專業培訓，除在十八羅漢山自然保護區進行生態解說外，更挑選友善耕作農園與健康蔬食餐廳合作，藉由體驗活動傳遞六龜風土民情給更多人認識。

六龜寶來人文協會執行長李婉玲說，「六龜嬉遊記」8人即可成團，遊程時間通常是上午9點到下午4點，會根據時令水果或作物調整行程內容，也能針對遊客需求規畫遊程，依據預算與時間客製化遊程，彈性空間很大。

搓洗完成的冰涼愛玉子。圖／十八羅漢山解說團隊提供
搓洗完成的冰涼愛玉子。圖／十八羅漢山解說團隊提供
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六龜十八羅漢山自然保護區內有珍貴的地景環境，須導覽人員組團入內參觀。圖／十八羅漢...
六龜十八羅漢山自然保護區內有珍貴的地景環境，須導覽人員組團入內參觀。圖／十八羅漢山解說團隊提供
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愛玉園也是六龜特色遊程之一，導覽人員講解愛玉子由來。圖／十八羅漢山解說團隊提供
愛玉園也是六龜特色遊程之一，導覽人員講解愛玉子由來。圖／十八羅漢山解說團隊提供
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六龜盛產木瓜，參觀木瓜園，圖／十八羅漢山解說團隊提供
六龜盛產木瓜，參觀木瓜園，圖／十八羅漢山解說團隊提供
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六龜保護區
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