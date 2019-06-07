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下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

來高雄採水果 炎夏最解熱

2019-06-07 07:22聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄農產豐富，夏天是那瑪夏水蜜桃、六龜芒果、桃源愛玉、燕巢芭樂、大樹玉荷包荔枝等農作物盛產季節，高雄市長韓國瑜推動農產外銷，高雄水果知名度提升不少，中華民國遊程規畫設計協會今年也以採果遊程當主題，推薦遊客深入原鄉或產地進行深度旅遊。

中華民國遊程規畫設計協會理事長鍾任榮表示，越來越多遊客不喜歡走馬看花，遊程規畫能否帶給遊客感動是成功與否的關鍵因素，近年能讓遊客參與的採果行程很夯，會讓人再三回味；以高雄夏天來說，燕巢芭樂，六龜蓮霧、大樹鳳梨與荔枝等水果都很適合結合社區規畫輕旅行。

高雄的採果遊程選擇多，一般來說，遊客可上網報名參加高雄市政府農業局推出的「一日農夫」遊程，或私下與各地社區發展協會接洽，針對人數與預算量身打造客製化遊程。當然也能夠直接前往產地，詢問農民有無開放遊客採果體驗。

暑假旺季即將到來，近日高雄市政府農業局推出的遊程不少，包含「蕉荔來旗山」、「沁涼瓜瓜樂」、「戀戀金煌芒果香」、「端午立蛋芋頭芒果」、「就愛當季百香果」、「大樹鳳荔蜜」等遊程已經上架，農業局人員安排單一或多個社區合作接待，報名費通常包含伴手禮在內，至少是半天遊程。

高雄原鄉農產部分，高雄山區那瑪夏與桃源一帶種植水蜜桃、紅肉李，遊客可在產地買到新鮮水果。因山區路途遙遠，兩地都有不少規畫完善的露營場地，建議遊客安排兩天一夜行程，全家人到山上親近大自然。

夏天是芒果採收季節，適合親子出遊體驗。圖／高市農業局提供
夏天是芒果採收季節，適合親子出遊體驗。圖／高市農業局提供
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六龜盛產蓮霧，遊客可到果園體驗採果樂趣。圖／翻攝六龜社區發展協會臉書
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高雄大樹與旗山等地玉荷包荔枝進入產季，多社區推出採果體驗遊程。圖／高市農業局提供
高雄大樹與旗山等地玉荷包荔枝進入產季，多社區推出採果體驗遊程。圖／高市農業局提供
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高雄大樹、內門等地盛產鳳梨，鳳梨採果還可搭配酵素製作課程。圖／高市農業局提供
高雄大樹、內門等地盛產鳳梨，鳳梨採果還可搭配酵素製作課程。圖／高市農業局提供
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高雄大樹與旗山等地玉荷包荔枝進入產季，多社區推出採果體驗遊程。圖／高市農業局提供
高雄大樹與旗山等地玉荷包荔枝進入產季，多社區推出採果體驗遊程。圖／高市農業局提供
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中華民國遊程規劃協會理事長鍾任榮推薦高雄夏天的水果遊程，建議遊客體驗深度之旅。記...
中華民國遊程規劃協會理事長鍾任榮推薦高雄夏天的水果遊程，建議遊客體驗深度之旅。記者徐白櫻／攝影
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芒果高雄市六龜
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