韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶

2019-06-07 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜6日晚間看完超馬選手陳彥博紀錄片「出發」之後，用「讓人感動， 熱淚盈眶」 形容，更向社會各界、特別是年輕人推薦這是部非常值得看的一部影片。

韓國瑜看完影片走出影廳第一句話就是「非常值得看的一 部影片！」因為這部影片 讓人看到人的潛力、 自我要求和理想，他向各地的好朋友、特別向年輕的朋友推薦。

「真的！ 陳彥博個人馬拉松的訓練和比賽， 非常值得看，我相信今天看的每一個人都大受感動。」 韓國瑜表示，「出發」跟一般好萊塢電影呈現完全不同的精神， 這種感覺非常值得看，鄭重推薦大家去觀賞，讓人感動、 熱淚盈眶。

高雄市新聞局長王淺秋出影廳時，聲音有點沙啞，還帶鼻音，眼眶裡還有淚水，她說影片真的很感動，看著陳彥博披國旗奮力往前跑，感動得掉下淚來；她問自己，為人父母如果知道那麼辛苦，會不會讓自己的兒子去挑戰像陳彥博那樣的超馬、極地超馬？她的答案絕對是「不」！真的太辛苦了！陳彥博的意志力讓人動容。