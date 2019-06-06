駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午參加「甄愛高雄群星會」記者會時，再度被問到夫人李佳芬干政，韓再度強調他太太在高雄大部分時間都在幫助弱勢，絕沒有「夫人干政」的說法。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員委託民調公司做一份有關高雄市長韓國瑜參選總統和施政滿意度的民意調查。結果顯示有近六成不贊成韓國瑜參選總統。韓國瑜表示相關民調都尊重；國民黨籍高雄市議員則認為此民調只是要「修理」韓國瑜而已，沒有什麼意義。

民進黨高雄市議員委託民調公司做的這份有關高雄市長韓國瑜參選總統和施政滿意度的民意調查，結果顯示59.6%不贊成韓國瑜参選總統，58.1%不贊成韓國瑜帶職參選，不贊成韓帶職參選的市民中有63.5%支持韓若帶職參選要罷免韓。

對於民進黨高市議員的民調，韓國瑜受訪時說，反正已經宣布了（意指參選總統），民調有高有低，有贊成有反對，他個人的立場都尊重。

國民黨高市議員陳麗娜說，如果有近六成的民眾不贊成韓參選總統，表示韓到目前為止的施政是受肯定的，市民才會對韓有所期待，這些市民應該支持韓帶職參選才對，民調結果似乎有相互矛盾之處。

她表示，如果韓當選總統，應該會為高雄市找一位優秀的市長；如未能當選，就回來繼續當市長，繼續為高雄拚經濟，所以要支持韓帶職參選才對。

國民黨議員蔡金晏表示，不贊成韓國瑜參選總統的人不見得在韓參選時不投票給韓！何況，韓國瑜選高雄市長得到53.86%的選票，民進黨陳其邁也有44.79得票率，從去年選舉結果中可以看出不支持韓的市民也不算少，所以，這份民調顯示的結果，並沒有太大意義，只是要「修理」韓國瑜而已。

國民黨議員黃柏霖說，如果不贊成韓帶職參選的年輕人比較多，是不是韓團隊到目前為止的表現與年輕人的期待有一些落差？市府可以檢討一下並修正改善，相信這是韓團隊做得到的。

高雄市民進黨議員康裕成、邱俊憲、簡煥宗、李柏毅、何權峰、陳慧文、黃文志、高閔琳今天偕同高市研考會前主委柯芷伶公布「韓國瑜帶職參選總統-市民調查」結果。柯芷伶說，這次是委託山水民意研究公司在本月2日到4日調查，是在韓國瑜6月1日台北市凱達格蘭大道造勢後。

柯芷伶表示，市民對韓國瑜的不滿意度48.9%，滿意的44.4%。不滿意度超越滿意度；不滿意的原因中，市長個人因素77.6%，包括說大話佔43.4%、不關心市政及跑去選總統佔26.3%等。在參選總統之事上，此民調顯示59.6%市民不贊成韓選總統，贊成36.9%。

不贊成韓帶職參選58.1%，贊成的37.5%；如與年齡交叉分析，反對帶職參選者，20歲到29歲最多，占72.4%，其次是30歲到39歲61.6%；贊成的50歲到59歲的47.2%較多。如和學歷交叉分析，大學以上學歷有63%不贊成，其次是專科60%；贊成的以高中職最多，有46.6%。

民調還問到如韓國瑜帶職參選，贊不贊成罷免韓？結果有63.5%支持罷免，不支持27.6%。

民進黨議員據此民調呼籲韓國瑜是留下來當市長、或是辭市長選總統，兩者要二選一。