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高雄補貼到府坐月子難訂 市府:太搶手預算用罄

2019-06-06 20:29中央社 高雄6日電

高雄市開辦7年的「坐月子到宅服務方案」搶手，但有網友指服務喊卡；社會局今天澄清，是太搶手，年度含已申請及預約到5月底有870人，補助額度用完，將籌措經費及調配人力。

有網友留言質疑月嫂到宅這項受歡迎的服務被「韓老大（市長）喊卡了」，擔心以後設籍高雄的媽媽無法再享此福利了。

高雄市102年開辦的坐月子到宅服務，申請人數年年有成長，去年820人申請，用完預算新台幣1400萬元，社會局專門委員李慧玲今天受訪表示，今年1400萬元含申請及預約也幾乎無預算。

她表示，月嫂到宅服務是市府以生育津貼轉換加值服務。高雄市的生育津貼為第1、2、3胎各為1、2、3萬元，若不領取現金而申請月嫂的加值服務，則可享受第1、2、3胎各為2、4、6萬元的等值坐月子服務，差額由產婦方吸收。

李慧玲說，今年含已申請及預約服務到5月底有870人，幾乎用完全年預算；但社會局並未規劃停辦「坐月子到宅服務方案」，目前仍受理預約登記，只是服務量成長快速，預約數超出預期。

她表示，社會局在爭取及籌措籌措調配經費及人力，希望維持服務量能。目前高雄市的生育津貼第1、2、3胎各為1、2、3萬元，市府團隊研議是否調整為2、5、8萬元，如果未來有調整，屆時月嫂服務是否轉型會另做評估。

坐月子高雄市生育
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