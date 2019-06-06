親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／林志玲哥哥證實見過家長 催生妹妹「生子人生必經」

嫁「放浪兄弟」AKIRA 林志玲：愛與勇氣，我結婚了

另類書店興起 屏東市區愈來愈文青

2019-06-06 19:47聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

前幾年屏東縣的書店一家家關門，但是最近兩年不僅獨立書店一家家開回來，最近還有業者投入2千多萬元打造新閱讀空間，店內圖書不賣不借，開張個月已有2千多個會員，業者說未來還要走商務共享，新的經營策略，已引起不少討論。

最近兩年屏東市的獨立書店一家家興起，光是市區眷村就有「小陽．日栽書屋」、「繫．本屋」、「南國青鳥」等獨立書店，另外還有縣府成立親子閱讀空間「大樹冊店」也在眷村內，眷村內可謂書香處處。

除此之外，大中圖書業公司最近也投入2000多萬元，在屏東演藝廳附近經營「讀者城市」，店內圖書不賣不借，高檔裝潢也與獨立書店的路線大異其趣，總經理劉彥甫形容，與其稱之為書店，不如稱為「書籍博物館」，進入店內享受空間的人未必是為看書而來，很多人都是在書籍環繞的空間之中做自己的事。

這家「書店」採會員制，劉彥甫說，開張三個月來已吸引了2千多位會員加入，比預期還要好，平日雖然人不多，但假日聚集的人氣還是讓業者信心大增，未來還準備推出屏東首創的商務共享，包括空間共享、資訊共享等。

值得一提的是，屏東市目前的人口數還不到20萬人，除了眷村獨立書店林立外，目前在百貨公司內還有誠品、金石堂兩家連瑣書店，如果再加上「讀者城市」及歷史悠久的二手書店，市區的文青氣息直追大都市，但新型態的書店該如何永續，值得觀察。

屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」...
屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」...
屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」...
屏東演藝廳附近最近開了一家另類書店，店內書籍不賣不借，業者形容更像「書籍博物館」。記者翁禎霞／攝影
分享

獨立書店眷村
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢

2019-06-06 17:09

高市府有夫人幫？韓國瑜再度強調：沒有夫人干政

2019-06-06 16:51

8％老人「忘了回家的路」 旗醫設高市失智共照中心

2019-06-06 16:34

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

來高投資團逾160團 韓國瑜盼警加強外語訓練

2019-06-06 11:34

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

楊鎮浯會劉結一 提促進金門發展

2019-06-05 23:44

大林蒲遷村 土地一坪換一坪

2019-06-05 23:31

慰勞國軍 韓國瑜：感謝做市民後盾

2019-06-05 23:24

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

橋頭黃汙泥流竄…居民長期聞臭 環保局：已要求地主清理

2019-06-05 23:01

議員問：下會期還來備詢？ 韓國瑜微笑點頭

2019-06-05 23:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

高雄大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

2019-06-05 20:46

影／志工媽媽巧手作花牆 畢業典禮最美打卡熱點

2019-06-05 20:06

台灣愛樂民族管弦樂團登衛武營 演出陳啟川紀念音樂會

2019-06-05 18:52

高雄國稅局出獎金20萬 要你拍影片當網紅

2019-06-05 18:28

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top