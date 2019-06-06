另類書店興起 屏東市區愈來愈文青
前幾年屏東縣的書店一家家關門，但是最近兩年不僅獨立書店一家家開回來，最近還有業者投入2千多萬元打造新閱讀空間，店內圖書不賣不借，開張個月已有2千多個會員，業者說未來還要走商務共享，新的經營策略，已引起不少討論。
最近兩年屏東市的獨立書店一家家興起，光是市區眷村就有「小陽．日栽書屋」、「繫．本屋」、「南國青鳥」等獨立書店，另外還有縣府成立親子閱讀空間「大樹冊店」也在眷村內，眷村內可謂書香處處。
除此之外，大中圖書業公司最近也投入2000多萬元，在屏東演藝廳附近經營「讀者城市」，店內圖書不賣不借，高檔裝潢也與獨立書店的路線大異其趣，總經理劉彥甫形容，與其稱之為書店，不如稱為「書籍博物館」，進入店內享受空間的人未必是為看書而來，很多人都是在書籍環繞的空間之中做自己的事。
這家「書店」採會員制，劉彥甫說，開張三個月來已吸引了2千多位會員加入，比預期還要好，平日雖然人不多，但假日聚集的人氣還是讓業者信心大增，未來還準備推出屏東首創的商務共享，包括空間共享、資訊共享等。
值得一提的是，屏東市目前的人口數還不到20萬人，除了眷村獨立書店林立外，目前在百貨公司內還有誠品、金石堂兩家連瑣書店，如果再加上「讀者城市」及歷史悠久的二手書店，市區的文青氣息直追大都市，但新型態的書店該如何永續，值得觀察。
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