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最年長的故事爺爺！93歲許金印金大「講古」博滿堂采

2019-06-06 18:15聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門國寶金大開講！高齡93歲的許金印，擅長用道地「金門腔」講讀在地傳奇鄉野老故事，聽過他講故事的，都覺得就像時光倒流的攝影機充滿張力，被譽為是「金門國寶級說書人」。金門大學日前邀請他走進校園，為大學生說故事、唱民歌，博得滿堂采。

民國16年出生的許金印，家住榜林后湖，幼年家境清寒，11歲才有機會讀8個多月的私塾，後因日軍占領金門，漢學老師「走日本」下南洋，他的學業也就此中斷。日本投降之後，大概在民國35年左右，他曾聽當年地方上一位楊老師講解一篇文言古文〈南越楊氏寄夫鄭必捷書〉，文長近千言，時隔70幾年之後，他仍能以閩南語從頭背誦到尾，充分展現了他超強的記憶力。

雖然只讀過半年多的私墊，但從小喜愛閱讀的許金印，記性極佳，能一氣呵成地背上三千字的古文，念唱金門童謠，更是一絕； 許金印說，他小時候媽媽會唱〈蚯蚓歌〉等童謠給他聽，他也很喜歡聽其他長輩講故事，又經常買歌仔冊和章回小說回家讀，腦袋裡老早已累積許多民間歌謠和故事。他說由於自己用心學習，因此年輕時讀過的〈雪梅思君〉、〈山伯英台〉，他到現在還可以朗朗上口。民國33年聽從烈嶼來的乞丐阿贊所唱的〈賭博歌〉，他也才聽三次便都記下來了。

許金印在日前應邀首次步上大學講壇，講起〈紙包風，篾包火〉、〈行行出狀元〉、〈鱟的由來〉等民間故事，以及金門蔡復一、許獬、陳刑科與盧軍門（盧若騰）的在地傳說，老先生全程用道地的金門腔講故事，大受師生歡迎。許金印說，如果有機會，他還會繼續說唱給大家聽，否則一旦失傳就太可惜了。

主辦這項「金門耆老‧大學說唱」講座的金大人文社會學院院長陳益源忍不住誇說，許金印老先生的歌喉比歌星還好，講故事的能力比大學教授還強，他是金門民間文學的重要傳承人，絕對稱得上是金門的民間國寶。

金大校長陳建民表示，能夠邀請金門地方耆老登上金門大學講壇，有助於金門學推動，是金大莫大的光榮。

金門大學日前邀請許金印走進校園，為大學生說故事、唱民歌，博得滿堂采。圖／金大提供
金門大學日前邀請許金印走進校園，為大學生說故事、唱民歌，博得滿堂采。圖／金大提供
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今年高齡93歲的許金印，擅長用道地「金門腔」講讀在地傳奇鄉野老故事，金門大學日前...
今年高齡93歲的許金印，擅長用道地「金門腔」講讀在地傳奇鄉野老故事，金門大學日前邀請他走進校園，為大學生說故事、唱民歌，博得滿堂采。圖／金大提供
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金門國寶許金印（左）金大開講，金大校長陳建民（右）說是學校莫大的光榮，還特別致贈...
金門國寶許金印（左）金大開講，金大校長陳建民（右）說是學校莫大的光榮，還特別致贈紀念品。圖／金大提供
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