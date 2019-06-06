高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢

2019-06-06 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環團昨天在臉書痛批「今年全台最噁心的土地」在高雄橋頭筆秀社區，該處遭傾倒大量惡臭汙泥卻置之不理，「拜託韓國瑜拿出魄力」。行政院環保署今天表示，現場有1600鐵桶裝廢油泥，已督促高雄市環保局清理1500桶，剩餘100桶今天可清理完畢。

環保署接連兩天派員督促高雄市府環保局，加速筆秀社區太空包及桶裝廢油泥清理作業。高雄市環保局原本要求地主7月31日前清除完畢，不過地主委託的合法清理業者今天已將異味最嚴重部分清除完畢，1600桶也清理了1500桶，另外太空包打包的吸附油泥木屑有300多包，將等環保局核定後清理。

環保署表示，清理業者自從今年5月15日調度機具進場後即持續清理，作業方式是先檢視桶裝油泥外觀，將可以移置或換桶者，集中載運至處理廠處理，洩漏部分則以木屑吸附後再進行清除，預計今天可將剩餘100桶油泥全數清理完成。

環保署除要求業者加強汙染防制，等該場址清理完成後，也將由高雄市環保局進行場址土壤及地下水調查，以確保該場址土壤及地下水未受廢油泥汙染。