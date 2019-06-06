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破壞陸蟹棲地 屏東縣政府開罰施工廠商

2019-06-06 17:14中央社 屏東縣6日電

每天夏天月圓夜是墾丁抱卵陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽過馬路卻常遭汽機車「路殺」...
每天夏天月圓夜是墾丁抱卵陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽過馬路卻常遭汽機車「路殺」。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣滿州鄉公所在港口村的陸蟹棲息地進行賞蟹生態木棧道工程，因廠商施工時破壞陸蟹洞穴及棲地，被民眾檢舉，屏東縣政府今天表示，已開罰廠商並要求改善，感謝全民當督工。

滿州鄉港口社區發展協會志工及熱心生態的民眾4月22日向滿州鄉公所檢舉，指施工包商的怪手進出壓死陸蟹，鄉公所當時依契約罰包商及監造單位近新台幣4萬6000元；民眾5月25日接著在行政院公共工程委員會「全民督工通報系統」上檢舉，施工單位的土方堆置破壞陸蟹洞穴和棲地。

縣府表示，縣府的工程施工查核小組於5月27日接獲全民督工通報，就下令主辦機關滿州鄉公所於3日內將堆置的土方移除，並依契約及相關法令規定處分。公所表示已於5月27日要求廠商移除堆置土方，並於5月28日發文依違反國家公園法罰廠商3000元。

縣府說，6月3日派員至工地勘查，現場已將堆置土方清除，由於工程進度已達99.29%，接下來3個月是陸蟹產卵高峰期，縣府責成剩餘木棧道鋪面須以人力完成，不得再以重機具施做，違者將加重處分。

縣長潘孟安感謝熱心志工及民眾長期關懷與維護屏東縣珍貴及重要的生態資源，未來這些架高的木棧道可減輕遊客直接踩踏濕地的破壞壓力，下方是陸蟹棲所的一部分，讓遊客體驗到屏東陸蟹生態環境。

滿州港口村陸蟹棲地與墾丁香蕉灣、車城後灣並列恆春半島3大陸蟹棲地，當地有中型仿相手蟹、中華沙蟹等多達50餘種，多樣性位居世界第2。

屏東縣政府行政院濕地
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