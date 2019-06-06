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8％老人「忘了回家的路」 旗醫設高市失智共照中心

2019-06-06 16:34聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市失智症人口約3萬多人，旗美地區高齡人口又偏高，衛服部旗山醫院今天成立高市失智共同照護中心，結合失智友善診所、衛生所長照中心，轉介失智症病患就醫與社會資源協助，並提供綠色通道服務，讓病患可同時完成看診及檢查，減少路途奔波。

旗美地區幅員寬廣，總人口數13萬人，65歲以上人口超過21%，不到5人就有一名老人，旗山醫院追查發現，旗美9區中，有失智現象的長輩約3千多人，失智症的醫療與資源整合有急迫性。

旗山醫院今天舉辦失智共同照護中心揭牌儀式，高市議員林富寶、高市府衛生局長林立人、旗山醫院院長曾孔彥、旗山區長李惠寧、美濃區長鍾炳光等人參加揭牌儀式。共照中心啟用後，個案管理師正式進駐辦公室，負責轉介與協助病患就醫。

衛生局長林立人指出，北歐芬蘭長輩去世前，平均臥床時間只有2周，生前多數時間身體健康。反觀台灣，65歲以上長輩，罹患失智症人口約8％，高市約有3萬多人是失智症患者，應努力讓長輩能吃、能喝、能唱、能跳，健康又快樂地過日子。

旗山醫院失智共照中心由神經科統籌規劃。神經科主任蔡松年指出，長輩本人或家人懷疑罹患失智症，可掛神經科或精神科看診，醫院會安排綠色通道，一次完成看診與檢查，確診後會有個案管理師從旁輔導，除服藥控制病情外，可協助轉介失智社區據點、長照服務或導入社會資源。

旗美地區長輩人數近3萬人，失智症的醫療需求大。記者徐白櫻／攝影
旗美地區長輩人數近3萬人，失智症的醫療需求大。記者徐白櫻／攝影
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旗山醫院今天成立高市失智共同照護中心，各界代表參加揭牌儀式。圖／旗山醫院提供
旗山醫院今天成立高市失智共同照護中心，各界代表參加揭牌儀式。圖／旗山醫院提供
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失智症衛生所長照
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