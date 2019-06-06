8％老人「忘了回家的路」 旗醫設高市失智共照中心

2019-06-06 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市失智症人口約3萬多人，旗美地區高齡人口又偏高，衛服部旗山醫院今天成立高市失智共同照護中心，結合失智友善診所、衛生所與長照中心，轉介失智症病患就醫與社會資源協助，並提供綠色通道服務，讓病患可同時完成看診及檢查，減少路途奔波。

旗美地區幅員寬廣，總人口數13萬人，65歲以上人口超過21%，不到5人就有一名老人，旗山醫院追查發現，旗美9區中，有失智現象的長輩約3千多人，失智症的醫療與資源整合有急迫性。

旗山醫院今天舉辦失智共同照護中心揭牌儀式，高市議員林富寶、高市府衛生局長林立人、旗山醫院院長曾孔彥、旗山區長李惠寧、美濃區長鍾炳光等人參加揭牌儀式。共照中心啟用後，個案管理師正式進駐辦公室，負責轉介與協助病患就醫。

衛生局長林立人指出，北歐芬蘭長輩去世前，平均臥床時間只有2周，生前多數時間身體健康。反觀台灣，65歲以上長輩，罹患失智症人口約8％，高市約有3萬多人是失智症患者，應努力讓長輩能吃、能喝、能唱、能跳，健康又快樂地過日子。