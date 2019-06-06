女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭出廢照鏾手鐗

2019-06-06 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的5家養雞場，鄉民長期抗爭仍無法改善臭味，因立委黃國昌在國會質詢並在今天到現場會勘再度受到關注；縣府今天反駁黃國昌包庇的指控，指問題關鍵是雞場於106年兩度提送容許變更申請書，鄉公所拒絕初審，致縣府無法複審，得以繼續經營，且無法可罰；人在歐洲考察的鄉長陳亞麟說，上月底已以5場未依計畫內容使用的條款，函文縣府廢止容許使用及登記證，主管機關既然認為要初審，就著手辦理。

縣府農業處指出，業者申請樂樂、新開、仁愛、成功、和平等5場毗鄰畜牧場，於103年10月30日經枋寮鄉公所初審、103年11月20日縣府複審後，發給農地畜牧設施容許；103年12月9日枋寮鄉公所初審，104年1月13日縣府複審後，取得5場畜牧場登記證。後疑似業者將5場併一場經營，不時飄出惡臭，而引發居民連串抗爭。

縣府說，105年12月19日農委會會勘後，縣府106年1月20日發函要求業者申請畜牧設施容許變更，以便一旦審查確定違反畜牧法規定有合併經營之實，;即依畜牧法第39條便可連續裁罰3次後撤照，但樂樂等養雞場於106年2月15日、7月4日二度提送容許變更申請書，鄉公所2年多來拒絕初審，導致程序無法繼續進行，樂樂才得以繼續經營。

縣府指出，自業者106年2月15日提送變更申請起，縣府農業處於106年4月19日、5月1日、7月24日、107年5月21日、10月4日、11月22日、12月5日、108年1月21日、3月22日發函促請鄉公所依法辦理初審；環保局也於今年4月22日函請該所儘速審查，才能執行空汙查處違規事項裁罰，但迄未見鄉公所動作。

陳亞麟說，他上任後積極審視相關文件，發現5座養雞場沒有獨立水源，確實不符合分場原則，應該合併計算飼養規模，登記證應該至始就無效，因此在上月底函請屏縣府廢止其容許使用同意書，若是廢止案通過，等於養雞場不得再運作；另上月底也依廢棄物清理法公告全鄉為指定清除區，之後可依法開罰環境衛生有疑慮的畜牧場。

他說，廢止養雞場態度不變，3日與主管機關（縣政府、農委會）協調會後，農委會說明主管機關可逕行依畜牧法規定處理；縣府以行政命令要求鄉公所初審多次無果，他無法替前朝鄉長回答，他的態度是應該初審，且請主管機關協助進行，公所原希望直接廢止，就沒初審的問題，若主管機關認為要，就著手辦理。