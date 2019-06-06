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韓國瑜觀賞超馬陳彥博紀錄片 臉書邀大家支持「出發」

2019-06-06 15:59聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

我國超馬選手陳彥博近10年參加各項極限超馬的紀實紀錄片「出發」在全台27家戲院上映，但有的場次賣座不佳，陳彥博昨天還自己包一整場，望著空無其他人的午夜場影廳，忍不住流淚，並在臉書貼文表達當時心情。高雄市長韓國瑜得知陳彥博落淚發文，安排今天晚間和市府官員、弱勢家庭前往觀賞，並在臉書、官方line帳號上，邀請更多人支持陳彥博，支持這部紀錄片。

韓國瑜在臉書點貼文「堅持夢想，一起『出發』」全文如下：

「從新聞上得知超馬選手陳彥博的落淚發文，又看到該片導演黃茂森說：「現在人太聰明⋯不喜歡做傻事，不喜歡一步一步去做。但是你只有做這個一步一步才能跑遍全世界啊。」當下，我心中有非常多的欽敬和觸動。

這一部歷時10年拍攝的極限運動超馬紀錄片正是拍攝團隊跟著陳彥博一步一腳印，在千艱萬難的挫折和挑戰中，一直堅持向前才完成的不可能任務 — 是集結了體力、財力、意志力大考驗的一次出發！

國片生存不易，超馬更是一個孤獨的運動，都需要很多的熱血和堅持。我們也許能做的不多，只能在他們堅持夢想的路上，獻上我們最堅定的支持和鼓勵。

讓我們一起出發支持他們，透過鏡頭和陳彥博跑遍沙漠、高山、雪地，一起見證縱然流血流淚、卻依然勇往直前的超馬選手心路歷程。

今晚，我們一起《出發》看電影！」

高雄市長韓國瑜今天在臉書、官line邀請大家支持紀錄超馬選手陳彥博的紀實片「出發...
高雄市長韓國瑜今天在臉書、官line邀請大家支持紀錄超馬選手陳彥博的紀實片「出發」。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜紀錄片夢想
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