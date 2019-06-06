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黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

針對屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場長期被指惡臭擾民，時代力量立委黃國昌今天南下率枋寮鄉親前往縣府抗議，由於縣府一再重申必須先由鄉公所完成初審，引起現場民眾群起激墳，一度眾人下跪陳情，連官員也半跪回應，黃國昌一再要求屏東縣長潘孟安出來面對，最後甚至要大家「協尋潘孟安」，並揚言下周會去監察院要求彈劾廢弛職務的公務員。

這場抗爭今天一早從枋寮樂樂養雞場現場延燒到屏東縣政府，近百位枋寮鄉民為了長年臭味未解，分乘兩輛搭遊覽車到縣府抗議，警方嚴陣以待，黃國昌對縣府未派人到養雞場現場幾度不滿，尤其不滿縣府的回應，他還說針對樂樂養雞場所涉及的相關法令，願意邀潘孟安公開辯論。

枋寮鄉樂樂養雞場是由民進黨籍的屏東縣議員周碧雲經營，103年以5場養雞場之名申請合法設立，但是105年即遭檢舉變更設計，農委會也曾南下會勘，認定養雞場變更設計、新增設備，而且5場養雞場只有一個共同出入口及排水孔，認為應合併計算規模，因此當時縣府即要求養雞場限期改善，並違反畜牧法針對5場各開罰5萬元，總計裁罰25萬元。

隔年業者即向枋寮鄉公所申請變更變容許使用，但是枋寮鄉公所迄今未啟動初審，縣府認為初審未過，縣府要如何復審？全案延宕至今。

縣府秘書邱黃肇崇表示，這段期間縣府曾依空汙法業者開罰，但業者提起訴願，環保署也認為空汙來源難認定而撤銷罰單，從此縣府多次行文鄉公所要求啟動初審，這次因為黃國昌大動作質疑，縣府還特別調出所有公文計算總計發文10次之多。

但是縣府的說詞並無法讓枋寮鄉民心服口服，今天上午在縣府門前，鄉親激動質疑無法相信全案拖了4年，居然毫無進展，有人甚至激動到衝到前面下跪，包括縣府秘書長邱黃肇崇、傳播處長黃建嘉及農業處長黃國榮等人也跟著蹲下或半跪回應。

黃國昌痛指屏東縣政府包庇、毫無作為，他還當場質疑枋寮樂樂養雞場究竟是5場？還是1場？明明已經違法，為什麼還要讓業者合法？他並拿出農委會的發文，已要求主管機關依事實認定，不必再等鄉公所呈報意見，他不明白縣府為何還是無作為？

縣府秘書邱黃肇崇表示，如果枋寮鄉公所能儘速完成初審，縣府可在一周內完成複審。不過現場民眾對這樣的說法還是難以接受，黃國昌最後向鄉親喊話自己還會再回來，同時會到監察院要求彈劾所有廢弛公務的官員。

抗議現場，潘孟安並未出現，不過稍早屏東縣長潘孟安在議會質詢時特別回應，只要公所完成初審，縣府絕對尊重初審結果，一周內完成複審，若違反相關規定，連續裁罰三次後即可撤照。他並說，公務員依法行政，他們不敢不遵照程序，被說是包庇，「我覺得太沈重」。

立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪。記者翁禎霞／攝影
立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪。記者翁禎霞／攝影
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立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，並揚言下周會去監察院要求彈劾廢弛職務的公務...
立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，並揚言下周會去監察院要求彈劾廢弛職務的公務員。記者翁禎霞／攝影
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立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪，縣府官員也半蹲或半跪在...
立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪，縣府官員也半蹲或半跪在地上。記者翁禎霞／攝影
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立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪。記者翁禎霞／攝影
立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度齊下跪。記者翁禎霞／攝影
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立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度淚灑現場。記者翁禎霞／攝影
立委黃國昌率枋寮鄉親到屏東縣政府抗議，激動民眾一度淚灑現場。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府黃國昌潘孟安
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