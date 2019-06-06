金廈兩岸聯合放流魚苗 營造海洋生生不息

2019-06-06 14:50 中央社 金門縣6日電



配合世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今天在金廈海域中線，共同放流經濟魚苗632萬尾，一起為沿海漁業資源注入新活力，打造生生不息的海洋環境。

兩岸聯合魚苗放流活動今年邁入第5年，金門由金門縣政府參議張瑞心領軍、廈門由廈門市海洋發展局總工程司林懷遠率團，雙方船艇在金廈中線211航標會合，共同宣誓「資源永續、與海共存」決心後展開放流。

金門水試所為這次活動孵育了黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾和午仔4萬尾，共12萬尾魚苗；廈門市海洋發展局則準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬尾、大黃魚600萬尾。雙方共同放流632萬尾魚苗。

張瑞心表示，過去4年兩岸聯合魚苗放流累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等超過250萬尾，受到兩地漁民肯定；期盼每年兩岸聯合放流能喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神，同時聯繫金廈兩岸情誼，共同營造生生不息的海洋環境。

金門縣水試所所長楊文璽表示，這次放流的魚苗都是選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準5公分以上的健康個體，確保不會對海洋生態造成破壞。他說，水試所也曾透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認所放流魚苗會在週遭海域棲息，有助在地漁業經濟。

而為能達到放流的經濟效益，金門水試所呼籲兩岸漁民避免在放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，將更能有效增益漁民獲利。