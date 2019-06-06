親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

金廈兩岸聯合放流魚苗 營造海洋生生不息

2019-06-06 14:50中央社 金門縣6日電

配合世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今天在金廈海域中線，共同放流經濟魚苗632萬尾，一起為沿海漁業資源注入新活力，打造生生不息的海洋環境。

兩岸聯合魚苗放流活動今年邁入第5年，金門由金門縣政府參議張瑞心領軍、廈門由廈門市海洋發展局總工程司林懷遠率團，雙方船艇在金廈中線211航標會合，共同宣誓「資源永續、與海共存」決心後展開放流。

金門水試所為這次活動孵育了黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾和午仔4萬尾，共12萬尾魚苗；廈門市海洋發展局則準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬尾、大黃魚600萬尾。雙方共同放流632萬尾魚苗。

張瑞心表示，過去4年兩岸聯合魚苗放流累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等超過250萬尾，受到兩地漁民肯定；期盼每年兩岸聯合放流能喚起民眾對海洋保護與永續利用的精神，同時聯繫金廈兩岸情誼，共同營造生生不息的海洋環境。

金門縣水試所所長楊文璽表示，這次放流的魚苗都是選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準5公分以上的健康個體，確保不會對海洋生態造成破壞。他說，水試所也曾透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認所放流魚苗會在週遭海域棲息，有助在地漁業經濟。

而為能達到放流的經濟效益，金門水試所呼籲兩岸漁民避免在放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，將更能有效增益漁民獲利。

金門廈門漁民
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

來高投資團逾160團 韓國瑜盼警加強外語訓練

2019-06-06 11:34

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

楊鎮浯會劉結一 提促進金門發展

2019-06-05 23:44

大林蒲遷村 土地一坪換一坪

2019-06-05 23:31

慰勞國軍 韓國瑜：感謝做市民後盾

2019-06-05 23:24

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

橋頭黃汙泥流竄…居民長期聞臭 環保局：已要求地主清理

2019-06-05 23:01

議員問：下會期還來備詢？ 韓國瑜微笑點頭

2019-06-05 23:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

高雄大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

2019-06-05 20:46

影／志工媽媽巧手作花牆 畢業典禮最美打卡熱點

2019-06-05 20:06

台灣愛樂民族管弦樂團登衛武營 演出陳啟川紀念音樂會

2019-06-05 18:52

高雄國稅局出獎金20萬 要你拍影片當網紅

2019-06-05 18:28

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

澎湖小鎮好行巴士 5路線fun暑假

2019-06-05 14:21

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

台南查緝偷排汙水過程 從3公尺躍下好像電影場景

2019-06-05 19:37

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

高雄大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

2019-06-05 20:46

影／褐根病肆虐 埔里百年楓香巨木群只剩5棵

2019-06-05 18:01

平均僅4人搭 「五股－北門捷運站」跳蛙公車17日停駛

2019-06-05 16:42

台中游泳訓練中心動土 運動局：大巨蛋已開始規劃設計

2019-06-05 17:28

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

好窄！汐止北山大橋機車道疑設計不良 一出車禍就堵塞

2019-06-05 16:17

台中外埔醫療資源少 光田醫院每周二天醫護人員駐診

2019-06-05 15:38

影／志工媽媽巧手作花牆 畢業典禮最美打卡熱點

2019-06-05 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top