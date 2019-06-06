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黃國昌抗議枋寮雞場 潘孟安：包庇說太沈重

2019-06-06 14:49中央社 屏東縣6日電

立委黃國昌今天南下屏東枋寮鄉現勘縣議員周碧雲經營的樂樂養雞場，吃了閉門羹，繼而到縣府抗議。他批評縣府包庇縱容；屏東縣長潘孟安說，一切依法，「包庇」說法太沈重。

黃國昌在枋寮現勘雞場時，潘孟安在議會接受議員質詢樂樂養雞場時表示，畜牧法有事業容許變更規定，這部分初審職權在鄉公所，全屏東縣各鄉鎮市的雞場都用同樣的規定。

潘孟安說，公所只要通過初審，一週內縣府一定依初審結果完成複審，要吊雞場執照，也要依規定來；業者違法部分依限期改善，3次罰款後才能吊照。另外，樂樂養雞場的公共設施合法，不能吊照。公務人員經過長久訓練，不敢不遵照程序，「給人家扣帽子說包庇，我覺得太沈重」。

樂樂養雞場負責人、周碧雲的先生郭振堂表示，黃國昌並沒有直接通知他們今天要到場會勘，而且帶了一大群群眾，並在雞舍四週放炮，驚嚇雞隻。

時代力量立委黃國昌接受枋寮鄉民陳情，在臉書多次批評周碧雲經營的樂樂等5場養雞場，臭味長期影響鄉民生活品質，但縣府卻包庇沒有作為，上月30日黃國昌也為此質詢農委會主委陳吉仲。

黃國昌夜宿枋寮，上午9時與選區的民進黨籍立委莊瑞雄現勘樂樂養雞場，但卻吃了閉門羹。潘孟安與農業處長黃國榮在縣議會備質也沒到場，他當場打電話給陳吉仲詢問縣府為何沒人到場。黃國昌表示，下週要到監察院彈劾縣府廢馳職務、違法濫權的公務人員。

黃國昌與抗議民眾在11時多再轉往縣府抗議，結束議會質詢的縣府秘書長邱黃肇崇、農業處長黃國榮、環保局長顏幸苑和縣府發言人黃建嘉現場面對黃國昌和民眾，說明潘孟安有議員會勘行程沒到。

這個說法引起黃國昌不滿，還喊話民進黨主席卓榮泰「這就是民進黨清廉愛鄉土的縣長和縣議員嗎？」陳情民眾情緒激動，枋寮鄉代表林文央與民眾向縣府官員下跪，縣府4位官員也跟著跪下來請大家緩和情緒。

黃國昌表示，2016年農委會等單位的現勘結論中，樂樂等5場雞場就是同一出水口、同一圍籬等，屬同一養雞場，為何違法至今縣政府沒有直接處理，就是因為懼怕周碧雲，縣府明顯包庇縱容。

黃國榮說明卡關原因，在於枋寮鄉公所一直沒有完成畜牧設施容許申請初審，縣府不能複審。黃國昌不滿這個說法是移轉焦點，帶著民眾喊口號「廢止違法養雞場，潘孟安出來面對」，並公開邀請潘孟安辯論，還要在網路上「協尋潘孟安」。

莊瑞雄則表示，屏東是農業大縣，一年畜牧產值新台幣300多億元，產業和環保有時會產生衝突，但居民沒道理長久忍受臭味。是否合法，縣府和鄉公所要趕快做決定；就算合法，臭味問題也是要解決。

黃國昌潘孟安民進黨
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