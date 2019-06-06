橋頭土地油污 環保局儘速本周清理完成

2019-06-06 13:28 中央社 高雄6日電



環團PO文「橋頭區筆秀村工廠土地油泥污染」，高市環保局說明「污泥」是專業運入木屑吸附的廢油漬，非有害事業廢棄物，全案屬正執行中清理作業；並要求地主儘速本周清理完成。

對於這件土地油泥污泥案，高雄市長韓國瑜今天受訪說，已有一段很長的時間，指示環保局、民政局處理一定要讓橋頭民眾生活環境乾淨。

環保局廢棄物管理科表示，該場址污染情形早在107年10月即已查獲在案，經要求地主依法儘速清理，地主今年1月檢送處置計畫書，經審核並經2次補正，檢附完整檢測報告，5月7日函核准在案。

至於廠商清理過程所產生惡臭，環保局在5月30日依法舉發裁罰10萬元，並持續追蹤廠商清理完成，同時督促業者需將尚未處理的廢油泥鐵桶以帆布覆蓋、木屑吸附漏出油漬，減少異味。

環保局要求地主依廢棄物清理法第71條，提出土地堆置約1500桶廢棄鐵桶、塑膠桶(非有害油泥、廢油混合物)的「廢棄物處置計畫書」，經核定後才能依法進行清理。所以目前這處場址廢棄物處置計畫是經核定後，屬正在執行中的清理作業，清理流向委託合法清除處理機構進行處理。

針對環保團體舉報疑點，環保局澄清說明，包括「場址內疑黃色、咖啡色污泥」，其實是黃姓地主委託合法專業廠商所運入的木屑，用以吸附洩漏於混凝土地表上的廢油漬，黃色為木屑原色，吸附廢油後呈現咖啡色，以太空包打包後，即委託合法業者清除、處理；原堆置現場的廢鐵桶，內容物經取樣檢測，非腐蝕性、易燃性及含重金屬的有害事業廢棄物，屬一般事業廢棄物。

據場清運負責人黃姓業者表示，現場僅剩清理後換桶廢鐵桶約100桶，有異味的非有害油泥及廢油混合物皆已清運完妥；現場土地油污將以木屑覆土清理完成後盛裝於太空包後一併清除，剩餘廢鐵桶將送合法機構處理。

環保局要求黃姓地主後續處理重點事項，包括要求儘速於本周清理完成，並確依處置計畫書內容執行，作業期間避免二次污染，清理完成後相關資料檢送環保局。現場遺留換桶後殘破鐵桶及桶內殘留廢棄物，需委託合法處理機構處理後，再送交機構進行再利用；現場吸附油泥木屑，也需依規定委託合法機構處理。

後續清理布分，環保局會加強監督並不定期派員現場稽查監督，除要求不得衍生二次污染外，所有離場的廢棄物採聯單管制數量流向，清除車輛全程需以GPS追蹤。

清理過程倘有產生空污異味，若超過法規標準將依法開罰，避免在清理過程中造成當地環境污染。待地主清理完成後，環保局將安排進場進行調查，確保土壤或地下水未受到廢油污染。