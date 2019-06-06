影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



「瘋狂泡泡實驗室」特展明天端午節起在嘉義文化創意產業園區展出，特展除了有實驗室介紹泡泡相關小知識，在「泡泡製造所」內，還可以讓民眾自行製造各種效果和形狀的泡泡，創造自己的泡泡藝術，現場打造多個「網美」打卡景點，搭配泡泡飄落紛飛的夢幻場景，打造好玩、好看的科學藝術空間。

「瘋狂泡泡實驗室」特展今天在園區舉辦記者會，請來泡泡藝術家「大頭哥哥」表演吹泡泡秀，也邀請貴賓當場體驗吹各種形狀的泡泡，立委李俊俋、市議員傅大偉等人都到場，市議員王美惠、黃思婷等人，還在嘉義文化創意產業園區執行長孫育晴的引導下，到「泡泡浴缸」拍攝「網美照」，畫面逗趣。

孫育晴說，風靡台北和高雄的「瘋狂泡泡實驗室」特展，第一次要在中台灣舉辦，將泡泡的科普知識帶進日常，例如，實驗室教導民眾透過哪些成分或成品可以生產泡泡，園區也邀請未來教育研究發展中心的講師來解說，還有泡泡雪花球、泡泡隧道和泡泡製造所等，結合泡泡藝術與科技。

特展還有「泡泡劇場與工作坊」，購票民眾可於每周末下午2時到4時在展場內免費觀賞泡泡演出，還可以優惠價加購限定課程，如「手機攝影速成班」、「香氛精油泡澡錠」和「水的完美面膜」等。