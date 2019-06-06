黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的樂樂養雞場，附近居民指控惡臭擾鄰，抗爭5年仍未解決，時代力量立委黃國昌在國會質詢認為中央和地方互踢皮球爛，他昨晚夜宿枋寮親身體驗，今天上午會同農委會、環保署相關人員到雞場會勘，在地立委莊瑞雄和縣議員蔣月惠也到場，結果縣府未派員到場會勘，電詢得知是「長官指示」，黃等人氣憤轉往縣議會抗議。

枋寮鄉民為天時村樂樂養雞場的臭味組自救會抗爭5年，仍無法解決，黃國昌不但在臉書上痛批屏東縣政府包庇，也在國會質詢，今天他到場會勘時，先為受指責的在地立委莊瑞雄緩頰說，莊立委和他一直保持連絡，他質詢雞場還是向莊委員借用時間；莊瑞雄說，產業和環保之會有衝突，最後要保障的是民眾的權益，這件事經歷多年抗爭、紛擾許久，會勘就是做決斷和釐清的時候。

「要還枋寮鄉親一個公道，這件事拖延太久了！」黃國昌說，本來今天的會勘是不必要的，上周農委會主委陳吉仲對他承諾會處理，結果，一群官員周一在縣府開了一個會，他看完會議紀錄很失望，講一堆廢話；106年10月的會勘已認定雞場違反畜牧法、廢棄物清理法和水汙染防治法，縣府依權責可廢止設置許可，撤銷執照。

屏東縣政府日前曾發出新聞稿指出，該5間養雞場在限期改善後，由業者提出畜牧設施容許申請，但鄉公所都無動靜，且到現在已10度發公文催促也無下文，將權限丟回鄉公所；黃國昌認為，農委會認定屏東縣政府應該儘速前去搜證樂樂等雞場是否有違反畜牧法，而不用等待鄉公所陳報，縣府「10次催促鄉公所卻都未初審」的說法是互踢皮球。