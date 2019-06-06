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馬祖生蠔進入肥美季 業者搶鮮上市

2019-06-06 10:28中央社 馬祖6日電

馬祖生蠔上市了，隨著夏天腳步到，漁民養殖的生蠔開始進入肥美季，不管是蒸煮還是現烤都是美味，業者也開始接受宅配訂單；但馬祖淡菜還要再等一段時間，南風吹起時就會肥美上市。

馬祖的生蠔與淡菜是夏天重要的養殖產業，今年生蠔肥的較晚一些，最近已有養殖戶陸續採收上市，已有8成肥度。業者說，淡菜還要再等一段時間，通常要南風吹一陣子後開始肥，預估在6月中旬可以採收上市。

近年來馬祖生蠔及淡菜除了在地消費外，更多產品經由空運宅配運台，一年之中有近4個月是產季，也是漁民重要的經濟收入來源。

馬祖漁民
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