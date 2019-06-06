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屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東市逢甲商圈近來頻頻有店家貼出招租啟示，引發外界討論，由於這一帶連接火車站及媽祖廟，向來是屏東市的黃金地段，為了了解商圈沒落原因，屏東縣議員李世斌最近在議會定期大會中提案，要求議會籌組專案小組實地了解，好為市區商機把脈。

李世斌表示，逢甲商圈因為接近車站，過去曾經吸引商家聚集，形成所謂的「學生街」，但最近幾年，附近商家紛紛退場，連大型商場都黯然退出，看著招租告示一張張貼出，就猶如商圈一天天沒落，他認為議會有必要組專案小組，進一步了解原因，以供未來在建設規劃上對症下藥；這項提案日前已獲議會通過。

屏東市逢甲商圈包括民族路、永福路、逢甲路、上海路一帶，其中媽祖廟前的永福路就是過去的「阿猴街」，屏東市區的發展幾乎就是從這條老街發跡的。據當地商家說，過去的上海路就猶如屏東市的迪化街，南北雜貨全在這裡集中；過去市區有機場、大武營及眷村，鐘表店、黃金店都在這一帶集中，後來因為大學生多，還形成了學生街。

店家分析，近年來，市區的眷村散掉了，不少眷村第二代外移，永達、高鳳等技術學院停招後，市區的大學生也變少了，連街上阿兵哥都沒有過去那麼多，「商圈也就散了」；另外也有商家說，這幾年太平洋百貨和環球百貨形成新的商圈，相較之下逢甲路不好停車，也就讓人潮更難聚集。

屏東縣政府最近雖然嘗試改造逢甲路上的商家門面，同時也設置的新的屏東轉運站，眷村也引進新的文化能量，希望可以藉此帶動站前附近的商圈，但效果如何尚待觀察。

屏東市逢甲商圈近來最多家店家招租，縣議會將組專案小組訪查商圈沒落原因。記者翁禎霞...
屏東市逢甲商圈近來最多家店家招租，縣議會將組專案小組訪查商圈沒落原因。記者翁禎霞／攝影
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屏東市逢甲商圈近來最多家店家招租，縣議會將組專案小組訪查商圈沒落原因。記者翁禎霞...
屏東市逢甲商圈近來最多家店家招租，縣議會將組專案小組訪查商圈沒落原因。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府
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