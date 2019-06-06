南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



民進黨籍屏東縣議員周碧雲在枋寮經營5座養雞場，地方民眾為了雞糞臭味抗爭5年無法解決，時代力量立委黃國昌近日不但在臉書上痛批屏東縣政府包庇，昨晚南下夜宿枋寮「親身體驗」，今天上午和枋寮鄉民一起前往養雞場了解再到縣政府和縣議會抗議；屏東的女戰神蔣月惠也將前往聲援。

黃國昌在臉書上說，有人質問他：不過就是個養雞場，有必要如此重視嗎？是的，對許多局外人而言，的確只是個養雞場。但是，對屏東當地鄉親而言，卻是長達超過4年的夢靨，從中央到地方，互踢皮球擺爛不處理！

他說，對他而言，更嚴肅而重要的問題是： 如果有權有勢的議員，為了個人私利，可以恣意踐踏民眾權益； 如果理應執法的縣府，為了護航同黨，可以蠻橫包庇非法利益。那麼，在這塊土地上，還有公平正義嗎？更令人心痛的是，當這種違法濫權、魚肉鄉民，竟是超越藍綠的沆瀣一氣，到底要人民如何面對？

他說，屏東縣政府原於2015年12月發布《屏東縣畜牧場分場原則》，明定同一(群)經營者毗鄰農地飼養同一畜禽種類，需獨立運作，具有獨立的用水、用電、排水口、進水口、出入口、圍牆界址，以避免不肖業者規避水污染防治法等環保法規。

養雞場自2014年開始營運後，多次被枋寮居民舉發違反分場原則，要求屏東縣府應依畜牧法開罰並廢止畜牧場登記；離譜的是，周碧雲迄今都是屏東縣議會農政審查委員會的一員，負責監督相關事項。尤有甚者，周碧雲過去更多次找屏東縣農業處同仁開會，藉由其叔父周典論議長掌控的議會，要求「處理」這個分場原則，而屏東縣政府竟也真的配合於去年6月公告廢止分場原則。

他說，這種施壓圖利自己的醜事，簡直臭不可聞，根本是濫用權勢。更離譜的是，分場原則廢止後，屏東縣議會甚至發文屏東縣政府要求應將分場原則列為「自始無效」，而非只是「廢止」。根本是為了包庇周碧雲而大開後門、縱容違法。

不過，可笑的是，這些濫用法規的人，顯然自己都搞不清楚法規。因為，即使廢止分場原則，也不會讓違法養雞場就地合法。畜牧法第4條第2項就是為了避免業者以化整為零手段來規避法規。水污染防治法等環保法規對畜牧場的遵循要求，也不會因為廢止分場原則而有影響，違法就是違法！屏東縣議會與屏東縣政府合演的這齣護航鬧劇，不會改變周碧雲違法的事實，只會讓人民看到這些人靠勢、濫權的醜態。