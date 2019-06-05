中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄港區土地開發發需要港市合作，港區土地開發公司會不會受中央與地方執政黨不同影響，備受關注。圖／聯合報資料照 分享 facebook 由高雄港務公司出資51%與高雄市政府出資49%成立的高雄港區土地開發公司目前有4席董事，最近要增一席「勞工董事」，但因未經股東會同意，向高雄市經濟發展局申請登記時，經發局即請土開公司補資料，這席「勞工董事」暫時無法設立。藍營民代認為，以目前中央與地方不同政黨的態勢，如果多一席勞工董事，這席董事可能成為中央與地方在土開公司中權力結構角力的關鍵。

土開公司的4名董事中，港務公司和高雄市政府各兩席，董事長由港務公司指派，現任董事長郭添貴是港務公司總經理，郭最近將升任航港局長；土開公司的總經理由高雄市政府推介，市長韓國瑜推介的董事兼總經理程建騰被綠營批評是「空降」、「家臣」，程因不想捲入政治，未上任就辭去董事和總經理職，市府到目前還未推介總經理人選。

郭添貴說，勞工董事是土開公司員工推出的，代表勞工。高雄市經發局說，土開公司適用國營事業相關規定，要增一席董事，要經股東會同意，土開公司的股東雖然只有台灣港務公司和高雄市政府，還是要經股東討論、同意，可是這次增勞工董事，並沒有股東決議的文件，才請土開公司補資料，經發局都是依法行政。

土開公司部分員工與港務公司有關，如果勞工董事是與港務公司有關的員工出任，港務公司可能影響3 席董事，市府推介的董事維持2席，市府即處少數，其中是否出現不平衡的權力結構，高市府內部也在評估。

一直關心高雄港區發展的立委賴瑞隆說，土開公司成立強調的是港市合作，希望大家以此為最大考量，取得共識。

國民黨籍高雄市議員黃紹庭說，土開公司的董事如果多一席，可能改變土開公司成立之初中央和地方的默契，即董事長由港務公司指派，總經理由高雄市政府推介，一旦多了勞工董事，這席董事可能成為中央與地方角力的關鍵，舉例說，要是中央想把總經理的推派權拿回去，可以透過多數董事來改變現況，所以新增的這席董事很重要。