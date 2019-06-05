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楊鎮浯會劉結一 盼突破框架優惠金門

2019-06-05 22:25中央社 金門縣5日電

金門縣長楊鎮浯今天在北京拜會中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一時提出觀光旅遊、經貿交流與環保等議題，盼國台辦突破現行法令框架，提供更多優惠金門的措施。

楊鎮浯自2日起率金門縣政府團隊前往中國漳州、廈門及北京等地訪問，爭取更多惠金政策。楊鎮浯等一行結束廈門、漳州訪問之旅後，昨天轉抵北京，今天下午拜會劉結一。

金門縣政府發布新聞稿指出，楊鎮浯在會見劉結一時表示，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，加上具有小三通的便捷性，始終扮演兩岸和平交流往來的先鋒；金門與中國福建地緣相近，許多民生問題與福建沿岸城市息息相關，密不可分。

新聞稿表示，楊鎮浯認為中共總書記習近平在1月初「告台灣同胞書」發表40周年紀念會的談話，有助於解決金門地區的民生問題，金門縣政府將秉持「應通盡通」的理念，積極成立專責推動小組，梳理各項交流工作。

楊鎮浯同時希望國台辦大力支持金門高粱酒在中國市場的營銷，鼓勵更多中國居民前往金門旅遊，並協助解決金門環境問題等議題。

在新聞稿中，楊鎮浯希望能有別於現有的惠台措施，突破現有法令限制，讓金門整體經濟永續發展，充分體現兩岸和平發展的難能可貴。

此外，楊鎮浯指出，近年金門基礎建設已有大幅進展，金門小三通即將突破2000萬人次，陸客前往金門旅遊仍有很大的成長空間，需要兩岸有關當局給予政策支持，鬆綁法規限制，讓金門旅遊與經濟產業蓬勃發展。

金門楊鎮浯北京
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