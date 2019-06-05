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養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

時代力量立委黃國昌（左）、屏東縣議員蔣月惠（右）。 圖／聯合報系資料照片
時代力量立委黃國昌（左）、屏東縣議員蔣月惠（右）。 圖／聯合報系資料照片
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屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場長期被指惡臭擾民，地方民眾長期抗議仍無法解決，時代力量立委黃國昌近日不但在臉書上痛批屏東縣政府包庇，今晚更將南下夜宿枋寮「親身體驗」，明天上午還會和枋寮鄉民一起前往養雞場及屏東縣政府抗議。

除了北「戰神」黃國昌要南下外，屏東的女戰神「蔣月惠」明天也將前往聲援，養雞場的股東屏東縣議員周碧雲則在臉書上宣稱「不容許踐踏傳統產業消滅農業」，並說養雞場從104年成立迄今，被稽查500次以上，禁得起考驗。這也讓不少地方人士對明天南北戰神集結的這一役，更是高度關切。

枋寮鄉樂樂養雞場雖是合法畜牧場，但業者疑擅變更場內設計、經檢舉後，2017年6月縣府農業處前往稽查，當時業者以防疫為由拒絕，還在電話中爆粗口回嗆稽查人員，當場被抗議民眾錄影拍下，養雞場的紛擾從此成為話題。

最近立委黃國昌在立法院質詢屏東樂樂養雞場案，並指屏東縣政府包庇，縣府還一度發布新聞稿表示，樂樂養雞場的後續處理關鍵在於業者曾於106年向枋寮鄉公所提出容許使用變更申請，但鄉公所迄今未依「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」進行初審，縣府經10次催辦，都沒有進展。

枋寮鄉公所雖曾於5月20日函文縣府，請求廢止畜牧設施容許使用同意書及畜牧場登記證，但縣府認為與程序不合，仍要求公所必需走完初審行政程序，兩造各說各話，看得鄉民一頭霧水。

縣府並說，其間環保單位也曾至樂樂養雞場查處臭味空汙並開罰，業者提起行政訴願結果竟然勝訴，環保單位只得撤銷罰單，但後來是否再罰，縣府並未說明，僅說環保局今年4月22日也曾函請鄉公所盡快辦理畜牧設施容許申請初審，環保單位才能有所依據查處空汙。

立委黃國昌近日在臉書上「大戰」養雞場，痛指屏東縣政府包庇。圖／翻攝自黃國昌臉書
立委黃國昌近日在臉書上「大戰」養雞場，痛指屏東縣政府包庇。圖／翻攝自黃國昌臉書
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屏東縣政府黃國昌牧場
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