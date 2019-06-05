影／志工媽媽巧手作花牆 畢業典禮最美打卡熱點

2019-06-05 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「哇，美呆了」，高雄大樹區水寮國小迎接畢業季，志工媽媽們發揮巧思，花了近1個月時間合力製作了美美的花牆，準備畢業典禮供親師生拍照打卡，但這幾天，到多功能教室上課的師生看見畢業花牆，早就迫不及待拍照留影，低年級學童好畢業生學長姊能有這麼棒的「畢業禮物」。

大樹區水寮國小志工媽媽們臥虎藏龍，不少人是手作高手。迎接6月畢業季，志工媽媽們想送畢業生祝福禮，在隊長曾玉婷號召下集思廣益，最後決定製作「畢業花牆」讓大家拍照打卡，於是十幾名媽媽分工剪、捲、貼粘，做出一朵朵盛放的花朵，最後組裝成漂亮的花牆。

蘇心怡說，這次共製作粉紅、粉綠及藍色3種色系花牆，花形看似相似，但製作過程頗為繁雜，不同的花心變化，更能呈現豐富層次，拍照起來都很美。「現在時下流行拍照打卡，希望這幾面花牆，能讓畢業生留下美美的回憶」。

「每朵花都是一片片花瓣慢慢粘貼起來」隊長曾玉玲說，這是志工媽媽們送給畢業生最暖的祝福。

五年孝班學生吳庭瑄及黃云柔看到漂亮的畢業花牆羨慕極了，都說要找畢業生學長姊一起合影，留下最棒的回憶。另有許多低年級小朋友，看到花牆後超驚艷，不停擺姿勢拍照。