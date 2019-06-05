台灣愛樂民族管弦樂團登衛武營 演出陳啟川紀念音樂會

2019-06-05 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



為紀念高雄市前市長陳啟川生前以藝文回饋社會的本懷，陳啟川先生文教基金會與台灣愛樂民族管絃樂團聯手策畫，6月6日晚上在衛武營國家藝術文化中心演出「只留下愛的證據—陳啟川紀念音樂會」。

陳啟川先生文教基金會與台灣愛樂民族管絃樂團，去年5月在高雄市文化中心至德堂演出「只留下愛的證據—陳啟川紀念音樂會」，獲得熱烈迴響，許多聽眾要求加演。衛武營國家藝術中心啟用後，基金會想把這場經典音樂會帶入國家級藝術殿堂，讓所有市民朋友享受升級版的音樂饗宴，在動人的樂聲中感念陳啟川對文教事業推廣的重視。

陳啟川先生文教基金會董事長特助陳建潤表示，基金會成立以來秉持以教育及藝文福利社會的宗旨，多年來不遺餘力地推廣各類文化藝術活動，扶植不少優異的演藝團體。另外也開辦學術型及清寒學生獎學金，獎助優秀學子向學，經常與政府合作舉辦國際學術、體育活動及文化交流，讓啟川先生愛的觸角延伸到社會每個角落。