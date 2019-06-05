從海洋膠原系列到白蝦 高科大實習商店線上開幕營運

2019-06-05 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立高雄科技大學今天成立產品推廣中心實習商店，6月17日正式線上開幕營運，為學生搭建從教學到實習的展售平台。第一波主打38項商品，包括食品、美妝與清潔用品，從海洋膠原系列到新鮮白蝦，依產季、產地隨時調整上架貨品。

高科大校長楊慶煜表示，產品推廣中心實習商店是由教育事業暨產品推廣處成立，鼓勵師生研發產品商品化，現階段推出的商品在校內受到好評，接下來就是對外銷售提高能見度。實習商店最重要的目的在於融合教學研究，提供學生從生產品管到行銷營運「一條龍」的實習模式，今年下半年還會推出實體商店，打造線上與線下的通路服務。

教育事業暨產品推廣處處長陳銘志指出，實習對於技職生而言相當重要，實習商店可讓學生學習到完整的電子商務營運模式，結合課程與實習，從商品進出、貨物盤點、成本管控等，落實學用合一。透過實習商店，更可讓師生研發商品接受市場的真實考驗，從實際的營運過程中面對問題、解決問題。