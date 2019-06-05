親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

圖為大林蒲空拍照。 圖／高市府提供
圖為大林蒲空拍照。 圖／高市府提供
分享
高雄市韓國瑜為高雄市爭取的「四個一」中的循環產業園區和數次向中央喊話的大林蒲遷村案，今（5）日有最新進展，高雄市府經濟發展局表示，行政院審查通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，正式啟動大林蒲遷村，新材料循環產業園區預計117年開發完成，預估可新增約210公頃產業用地，帶來投資金額約320億元，創造約16,000個在地就業機會。

經發局表示，新材料循環產業園區計畫包括了產業園區設置與遷村安置等作業、經費，這可一併解決長久以來大林蒲地區被工業區包圍的困境，以及既有金屬、石化產業轉型升級、與工業管線穿越市區的問題，達成「環境正義」、「經濟發展」與「城市安全」的永續發展目標。

經發局指出，政院通過的大林蒲遷村換地部分，目前規畫仍以住商區建地一坪換一坪的方式辦理，以公平、公開方式由土地所有權人抽籤換地，高市府將會盡力維護大林蒲居民權利，從優認定、加速辦理。市府已成立的專案推動辦公室也會持續辦理遷村作業。

高市府再呼籲經濟部，未來在，新材料循環產業園區規劃上，應朝向發展能資源、物料循環再利用的新型態園區，並且引進綠色循環、高值材料的產業；在高市協助進行大林蒲用地取得時，經濟部也同步辦理園區申設及審查作業，市府經發局及相關局處將全力配合推動。

高雄市韓國瑜
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

澎湖小鎮好行巴士 5路線fun暑假

2019-06-05 14:21

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

肥料工廠飄惡臭 東港人爭呼吸權

2019-06-04 23:48

回饋家鄉 他讓畢業生都領獎

2019-06-04 23:47

震南案重為審查 環局：一切合法

2019-06-04 23:44

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

金門將畫定山坡地 縣府：應評估現實環境

2019-06-04 23:32

招手北漂青年 高市將北上徵才

2019-06-04 23:00

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去

2019-06-04 17:30

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51

淡江大橋工程釀淹水？ 新北市議員要求改善

2019-06-04 20:10

騎警首度上山現身金瓜石 民眾驚呼：可以騎嗎？

2019-06-04 17:46

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

鳥嘴潭公有地救濟金發放 農民抗議補償過低嗆拒領

2019-06-04 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top