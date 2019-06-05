高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



圖為大林蒲空拍照。 圖／高市府提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜為高雄市爭取的「四個一」中的循環產業園區和數次向中央喊話的大林蒲遷村案，今（5）日有最新進展，高雄市府經濟發展局表示，行政院審查通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，正式啟動大林蒲遷村，新材料循環產業園區預計117年開發完成，預估可新增約210公頃產業用地，帶來投資金額約320億元，創造約16,000個在地就業機會。

經發局表示，新材料循環產業園區計畫包括了產業園區設置與遷村安置等作業、經費，這可一併解決長久以來大林蒲地區被工業區包圍的困境，以及既有金屬、石化產業轉型升級、與工業管線穿越市區的問題，達成「環境正義」、「經濟發展」與「城市安全」的永續發展目標。

經發局指出，政院通過的大林蒲遷村換地部分，目前規畫仍以住商區建地一坪換一坪的方式辦理，以公平、公開方式由土地所有權人抽籤換地，高市府將會盡力維護大林蒲居民權利，從優認定、加速辦理。市府已成立的專案推動辦公室也會持續辦理遷村作業。

高市府再呼籲經濟部，未來在，新材料循環產業園區規劃上，應朝向發展能資源、物料循環再利用的新型態園區，並且引進綠色循環、高值材料的產業；在高市協助進行大林蒲用地取得時，經濟部也同步辦理園區申設及審查作業，市府經發局及相關局處將全力配合推動。