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搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣擁有4000餘棟的傳統建築，構成金門成為傳統建築風貌的文化重鎮，但金門有許多古厝，基於居住需求或產權問題，面臨改建或任其頹廢，加上好匠師難尋，金門縣政府最近就舉辦「金門傳統匠師推廣教育班」，本次的培訓共計招收學員人數15名，縣府說，盼積極推動傳統匠師推廣教育班，來培訓有志於傳統建築修復的年輕新血。

金門縣政府表示，雖然金門國家公園管理處及金門縣政府自民國90年起陸續投入傳統建築風貌的補助工作，透過經費補助鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，且相關研究及修復保存技術經過多人之努力有所成長，但縣內卻面臨到傳統建築修復能量不足或是修復人員欠缺傳統建築技能。

縣府為解決傳統建築修復人員年齡老化之窘境、厚植傳統建築修復能量及累積專屬金門傳統建築修復技能，縣府特別擬定了一個107-109的三年期計畫，此計畫經多次溝通說明，已經教育部核定同意納入國立金門高級農工職業學校的推廣教育計畫。

最近一梯次的「金門傳統匠師推廣教育班」招收學員人數15名，規畫校內培訓90小時，校外實作990小時，總計1080小時。縣說明，「金門傳統匠師推廣教育班」以培養古蹟、傳統建築修復之技術為目標，希望藉此維持傳統建築修復從業人員之專業技術品質，使保存工作得永續傳承。不僅能培養更多的專業人員，也能作為專業人員每年再進修的基礎，對整體保存工作與品質提升也有相當大的助益。

「金門傳統匠師推廣教育班」開課，術科實做課程，內容很豐富紮實。圖／縣府提供
「金門傳統匠師推廣教育班」開課，術科實做課程，內容很豐富紮實。圖／縣府提供
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金門縣政府辦「傳統匠師推廣教育班」，除了學科培訓，未來也會有術科實做課程。圖／縣...
金門縣政府辦「傳統匠師推廣教育班」，除了學科培訓，未來也會有術科實做課程。圖／縣府提供
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金門建築修復
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