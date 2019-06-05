搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣擁有4000餘棟的傳統建築，構成金門成為傳統建築風貌的文化重鎮，但金門有許多古厝，基於居住需求或產權問題，面臨改建或任其頹廢，加上好匠師難尋，金門縣政府最近就舉辦「金門傳統匠師推廣教育班」，本次的培訓共計招收學員人數15名，縣府說，盼積極推動傳統匠師推廣教育班，來培訓有志於傳統建築修復的年輕新血。

金門縣政府表示，雖然金門國家公園管理處及金門縣政府自民國90年起陸續投入傳統建築風貌的補助工作，透過經費補助鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，且相關研究及修復保存技術經過多人之努力有所成長，但縣內卻面臨到傳統建築修復能量不足或是修復人員欠缺傳統建築技能。

縣府為解決傳統建築修復人員年齡老化之窘境、厚植傳統建築修復能量及累積專屬金門傳統建築修復技能，縣府特別擬定了一個107-109的三年期計畫，此計畫經多次溝通說明，已經教育部核定同意納入國立金門高級農工職業學校的推廣教育計畫。