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栗喉蜂虎金門報到 生態解說8日開跑

2019-06-05 13:12中央社 金門縣5日電

金門「夏日精靈」栗喉蜂虎報到。金門國家公園今天表示，慈湖三角堡栗喉蜂虎生態解說活動8日開跑，到7月14日止每週末上午在現場教民眾欣賞並認識美麗的栗喉蜂虎。

金門國家公園管理處表示，栗喉蜂虎是金門具特色的夏候鳥，台灣並沒有分布，每年4月分批飛抵金門挖洞築巢，繁衍後代，點綴金門夏日色彩。

為了增加栗喉蜂虎整體的營巢空間，金門國家公園從民國100年起在慈湖三角堡附近進行棲地復育，營造適合栗喉蜂虎使用的繁殖坡面，以達到保育栗喉蜂虎生殖族群的目的，同時配合慈湖三角堡的戰役景觀，營造戰役與生態兼具的環境教育場所。

金門國家公園管理處長曾偉宏表示，目前這個營巢情況非常好，在觀景平台上可以觀察到栗喉蜂虎許多有趣生態行為。為了提供更多民眾、遊客了解栗喉蜂虎的生態，以及推廣賞鳥正確的倫理與態度，金門國家公園委託金門縣野鳥學會在現場提供生態解說，歡迎大家在活動期間到慈湖三角堡欣賞栗喉蜂虎美麗的丰采。

8日到7月14日每個星期六、日上午8時到12時，金門野鳥學會專業人員將駐點解說並現場導覽，教民眾和旅客最適合的方式欣賞並認識美麗的栗喉蜂虎，又不會驚擾到牠們的棲地。

夏日精靈約在中秋節左右陸續離開金門，金門國家公園歡迎民眾把握與栗喉蜂虎相遇的時間。活動共有12場，免費參加，也不須事前報名，歡迎大家隨時現場加入。

金門國家公園慈湖
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