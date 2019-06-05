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空照圖抓露天燃燒稻草 農糧署籲農友防空污

2019-06-05 12:52中央社 屏東縣5日電

屏東一期稻作陸續收割，農糧署南區分署表示，去年仍有2%、約4萬公噸的稻草採燃燒方式，呼籲農友不要燃燒稻草，農業試驗所將以空照圖判讀，到時燃燒稻草田區一覽無遺。

農糧署表示，露天燃燒稻草不僅釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒（PM2.5）至環境中，造成空氣污染，甚至影響行車安全，造成車禍傷亡，依空氣污染防制法規定，露天燃燒稻草將處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰；另外，也可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定。

農糧署南區分署表示，去年仍有許多農民將稻草視為廢棄物，直接棄置田間曝曬再以焚燒方式處理，焚燒處理的稻草占2%（約4萬公噸），今年農業委員會農業試驗所將以空照圖判釋及提供露天燃燒農地資料，屆時燃燒稻草田區一覽無遺。

農糧署表示，傳統觀念裡，焚燒稻草可以減少病蟲害，並將稻草的營養轉換成鉀跟微量元素，留在農地裡，但事實上，直接焚燒稻草會因高溫破壞表土的微生物相，且稻草灰會造成過多的碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，呼籲農友們不燒稻草、救空污

農糧署表示，稻草可就地掩埋增加土壤肥力外，也可以作為有機堆肥原料、農作物覆蓋物，以及作為其他加工產品的材料，例如草繩、草蓆、塌塌米等；連續掩埋稻草可增加土壤有機質及氮、磷、鉀、鈣、鐵的含量，而土壤中矽含量也可大幅增加，有助於防止水稻倒伏及減輕病蟲害的危害，及減少有機肥的施用成本。

農糧署農地空污
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