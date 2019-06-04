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流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

中國人習俗「落葉歸根」，很多重病或年邁的金門民眾到台灣就醫，過世前都會想要歸葬故里。金門縣衛生局委託民間航空公司執行安息返鄉業務，將過世鄉親大體以空運方式載送返鄉，但今年度安息返鄉空運計畫，因國內航空公司機隊量能不足，無人領標，經6次公開招標，皆流標，空運安息返鄉將於明天結束，為避免相關服務產生空窗期，將以船運方式替代。

金門縣衛生局今天表示，自105年起委託民間航空公司執行安息返鄉業務，過去空運執行鄉親安息返鄉105、106及107年分別執行11、20及14趟次，3年執行45趟次，總經費1800萬元。

衛生局表示，安息返鄉空運計畫，今年度已辦理6次公開招標，因國內航空公司機隊量能不足，無人領標，6次皆流標，推估原因是近年國內航空市場萎縮且航空公司機隊量能不足，無承作意願，對此未來縣府將協助民眾以船運方式執行安息返鄉，完成過世鄉親落葉歸根之願。

據了解，以往空運安息返鄉一趟約要1個多小時，但費用可能達數萬之多，現在改船運後，一趟時間需要10小時，費用將大幅降低，可望降低鄉親的負擔。安息返鄉相關船運交通費用補助，以船公司開立之發票或收據，於事後併同死亡證明、身分證明文件及指定親屬存摺影本至本縣衛生局辦理補助，依實際船舶交通費用補助90%。

有關安息返鄉之申請可詢問衛生局（王先生330697#123），或向縣府駐臺人員聯絡（北區鄭主任02-29150045、中區洪主任04-22233823、南區蔡主任06-2335927及段小姐07-2362109）。

金門縣衛生局今天表示，今年度安息返鄉空運計畫，因6次公開招標，皆流標，空運安息返...
金門縣衛生局今天表示，今年度安息返鄉空運計畫，因6次公開招標，皆流標，空運安息返鄉將於明日結束，改以船運方式替代。記者蔡家蓁／攝影
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