親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27聯合報 記者徐如宜╱即時報導

興建於1959年的高雄岡山空軍眷村欣欣市場，因87期市地重劃必須拆除搬遷，已進入最後倒數計時。高雄市岡山眷村文化協會今天邀請影像藝術家孟昭權，在欣欣市場舉辦「願望採集影像工作坊」及「說願望快閃行動」，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂，6月16日要在岡山樂群村3號的藝展《跨藝行動-棲居：棲地X眷村》展出。

高雄市岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，因87期市地重劃工程，欣欣舊市場將於6月9日休市搬遷，然而對於這個老市場，許多岡山人仍充滿各種眷戀與不捨。因此協會特別安排以欣欣市場為題，進行藝術創作。

不少岡山居民今天來到欣欣市場參加活動，有人小時候跟著父母親在欣欣市場賣衣服，有從岡山空軍基地退役的軍官，還有原來住在大鵬九村、醒村、成功村的眷村年輕人。在岡山執業的牙醫師楊育傑曾獲高雄獎，也到欣欣市場參加致敬行動，大家一起創作以欣欣市場攤商與眷村人深刻情誼為主題的作品。

孟昭權先教學員利用手機拍攝與剪輯，訪談攤商與採買民眾的影片技巧，接著帶大家進入市場實際操作記錄。工作坊收集到的願望，很多採買的顧客覺得市場拆掉很可惜，攤商則希望等新市場蓋好再搬遷。

孟昭權表示，這次將民間對在地文化保存的願望，以「願望採集影像工作坊」方式邀請民眾一起共同創作，透過大眾的視點，以影像紀錄的方式將欣欣市場的容貌與靈魂保存下來。「說願望快閃行動」則是號召所有關心眷村議題、對欣欣市場念念不捨的民眾，一起向走過一甲子的老市場致敬，透過影片傳達對欣欣市場的感想和對文化保存的願望。

面對欣欣市場不可逆的拆除工程，高雄市岡山眷村文化協會將於6月23日舉辦「惜別會」，廣邀熱愛欣欣市場的民眾，一起向欣欣市場的遷離與除役告別。

岡山欣欣市場拆遷在即，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂。記者劉學聖／攝影
岡山欣欣市場拆遷在即，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂。記者劉學聖／攝影
分享
岡山欣欣市場拆遷在即，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂。記者劉學聖／攝影
岡山欣欣市場拆遷在即，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市岡山眷村文化協會邀請影像藝術家孟昭權，在欣欣市場舉辦「願望採集影像工作坊」...
高雄市岡山眷村文化協會邀請影像藝術家孟昭權，在欣欣市場舉辦「願望採集影像工作坊」及「說願望快閃行動」。記者劉學聖／攝影
分享
對岡山眷村欣欣市場充滿感情的民眾，一起向為大家服務60年的市場致敬。記者劉學聖／...
對岡山眷村欣欣市場充滿感情的民眾，一起向為大家服務60年的市場致敬。記者劉學聖／攝影
分享

岡山眷村
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

高雄食安地圖 業者違規「全都露」

2019-06-03 23:29

學者：食安地圖資料庫需擴充 才接地氣

2019-06-03 23:28

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

奧黛麗絲號 旗津碼頭亮相

2019-06-03 23:27

警分局守望相助常訓 警民攜手維護高雄治安

2019-06-03 22:38

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

為喚回消失的領角鴞 他們貼心釘製育兒巢箱

2019-06-03 20:26

她帶起逾億紅龍果產業 竟是源於女兒的一分孝心

2019-06-03 19:23

再添一座500噸配水池 澎湖鳥嶼盼不再缺水

2019-06-03 18:56

高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55

佛光山贈書包當偏鄉學童畢業賀禮 內藏祝福密碼

2019-06-03 18:25

「珍珠小棧」守護未婚媽媽 學者疾呼定要做這件事

2019-06-03 17:07

總質詢最後一天 國民黨高市議會黨團提早幫韓國瑜慶生

2019-06-03 16:46

影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女

2019-06-03 15:54

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

藍議員打弊案批中市府「罐頭回應」新聞局：已進入調查

2019-06-04 10:20

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top