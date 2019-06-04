60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



興建於1959年的高雄岡山空軍眷村欣欣市場，因87期市地重劃必須拆除搬遷，已進入最後倒數計時。高雄市岡山眷村文化協會今天邀請影像藝術家孟昭權，在欣欣市場舉辦「願望採集影像工作坊」及「說願望快閃行動」，大家一起以影像記錄欣欣市場的容貌與靈魂，6月16日要在岡山樂群村3號的藝展《跨藝行動-棲居：棲地X眷村》展出。

高雄市岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，因87期市地重劃工程，欣欣舊市場將於6月9日休市搬遷，然而對於這個老市場，許多岡山人仍充滿各種眷戀與不捨。因此協會特別安排以欣欣市場為題，進行藝術創作。

不少岡山居民今天來到欣欣市場參加活動，有人小時候跟著父母親在欣欣市場賣衣服，有從岡山空軍基地退役的軍官，還有原來住在大鵬九村、醒村、成功村的眷村年輕人。在岡山執業的牙醫師楊育傑曾獲高雄獎，也到欣欣市場參加致敬行動，大家一起創作以欣欣市場攤商與眷村人深刻情誼為主題的作品。

孟昭權先教學員利用手機拍攝與剪輯，訪談攤商與採買民眾的影片技巧，接著帶大家進入市場實際操作記錄。工作坊收集到的願望，很多採買的顧客覺得市場拆掉很可惜，攤商則希望等新市場蓋好再搬遷。

孟昭權表示，這次將民間對在地文化保存的願望，以「願望採集影像工作坊」方式邀請民眾一起共同創作，透過大眾的視點，以影像紀錄的方式將欣欣市場的容貌與靈魂保存下來。「說願望快閃行動」則是號召所有關心眷村議題、對欣欣市場念念不捨的民眾，一起向走過一甲子的老市場致敬，透過影片傳達對欣欣市場的感想和對文化保存的願望。