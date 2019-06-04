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當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進105年在二審當選無效判決確定前閃辭鄉長，投入補選又當選，不少人跟進，選罷法隔年修法為就職後辭職者，不得登記為該次公職補選候選人，現在卻演變成安排親人以「代理人」投入補選；將投入下月滿州鄉代補選的「落選頭」莊期文，得知被判當選的對手辭職後找妻子投入補選，以奧運前3名被查出作弊遞補、不重賽為例，痛批法令不公，將向監察院和中選會陳情。

莊期文在去年底的鄉代選舉以7票之差輸給洪勝榮成為「落選頭」，洪勝榮因賄選案被起訴後，檢察官再向地院提當選無效之訴；他說，洪在5月15日被判當選無效，卻早在5月7日藉故辭職，讓他失去依法以「落選頭」遞補的機會，並在下月的補選推出自己太太參選，讓他備感無奈，要和對手的代理人再戰補選，更覺得荒謬。

「我在比賽中未作弊因而落選，遭賄選判刑的卻利用法律漏洞找代理人上陣，這樣公平？」他說，中選會對這樣的手法，應待判決確定後再決定選區缺額的處理方式，避免因賄選遭判刑的民代，能安排自己人以補選方式取得選舉資格，不讓對手依法遞補，無異是另類鼓勵賄選的作法。

他舉奧運和世界賽為例，前3名若事後藥檢被查出服用禁藥，名次取消並依序遞補，不會會再安排重賽；當選無效判決前先辭職，再找代理人投入補選的模式，已成為涉案候選人維繫政壇影響力的妙方，補選時間早於二審判決確定，也卡死對手依法遞補的機會，中選會應拿出因應對策。

將投入下月滿州鄉代補選的「落選頭」莊期文，得知被判當選的對手辭職後找妻子投入補選...
將投入下月滿州鄉代補選的「落選頭」莊期文，得知被判當選的對手辭職後找妻子投入補選，以奧運前3名被查出作弊遞補、不重賽為例，痛批法令不公，將向監察院和中選會陳情。記者潘欣中／翻攝
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當選無效賄選中選會
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