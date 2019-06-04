金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



全國目前僅有金門與馬祖還未畫定山坡地範圍，農委會將依水保法第3條，在金門畫定山坡地，引發民眾關切與質疑，農委會水土保持局今天特別在金門舉辦說明會，縣府表示，金門地區並不適用於台灣的山坡地的管理強度及方式，且全島均已實施都市計畫分區管制，建議中央應就現實環境條件予以評估，以利民眾及相關單位進行合理使用。

農委會水保局表示，全台的山坡地，都在69年2月6日公告，但因金門縣當時屬「戰地」，才未辦理山坡地畫定。有鑑於近年極端氣候影響，每逢颱風豪雨容易造成土砂災害，加上金門縣正積極推動觀光，山坡地畫定有利於加強水土保持處理與維護，避免開發利用的負面影響。

金門縣目前預定畫定面積為1806.4公頃 約占全縣9.99%，金門縣山坡地預定畫定地區，主要分布為金湖鎮與金沙鎮太武山、獅山、五龍山、金龜山，金城鎮梁山、塔山，烈嶼鄉麒麟山、大山頂、上岐等10區加上大膽島及二膽島，共畫定12區，除標高100公尺及坡度5%的條件外，考量花崗岩特殊地質及保育利用需求，目前預定畫定面積為1,806.40公頃，約占全縣9.99%，其中13％為私有地、87%為公有地，54%為國家公園區、30%為都市計畫保護區。

農委會依水保法第3條規定擬訂〈金門縣山坡地畫定計畫〉草案，雖無禁止或限制開發，若從事開發行為，應先擬簡易水土保持申請書等送審；今天在金城鎮公所及烈嶼鄉公所各辦理1場說明會，會場「砲聲隆隆」，水保局組長陳重光今天也全程聆聽各方意見。

金門縣不動產公會理事長王立邦表示，金門的地質與環境條件跟台灣不同，金門人早年受到戰地政務管制影響，相關權益已受到許多影響，加上水保法的管制，各項法規「疊床架屋」，中央對於法規推動應因地制宜，多加考量。

公會理事王林斌則認為，目前對於水保法規審查與表單文件，尚無具體資料可參考，除民眾權益問題外，公部門審查程序延宕及無專業人力問題，水保局均應完成具體配套，且應讓更多關係人了解山坡地畫定後具體的影響。