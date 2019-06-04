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震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30聯合報 記者徐如宜╱即時報導

震南鐵線公司為了產業升級及擴充產能，在高雄路竹區新園農場申請建設新廠，設廠環評已爭議4年，高雄市環保局今天下午在高雄市議會專案報告此案處理過程是否有缺失。地方人士與環團到場聆聽，要求不要讓錯誤的台糖農地種工廠政策，危害北高雄農漁業生產環境。

高雄市環保局長袁中新強調，「重為審查」的程序與實體都合法，環保局會持續加強監督維護環境，震南鐵線開發案目前尚在試車階段，後續將視試車情況，如產能超過八成以後，會進行周界氯化氫檢測及地下水採樣分析。

高雄市副市長李四川表示，既然鄉親及環團對此案有疑慮，市府在核發操作許可前，會先送市議會備查。

新園農場自救會長蔡春紀與一遊覽車的當地居民，今天到高雄市議會表達立場。因為震南鐵線公司場址周遭有許多農業生產，並計畫在路竹、阿蓮交界處設立酸洗工廠，居民擔心工廠排放的廢汙水及生產過程中產生的酸霧，可能影響農作物、養殖漁業。

環境法律人協會專員徐孟平表示，今年2月最高法院判決確定撤銷震南公司第一次設廠環評，而前朝環保局卻在不到2個月，不顧當地農漁民擔憂，在尚未釐清震南公司酸洗廢水全回收是否可行、環評審查是否違反法律正當程序的狀況下，再次通過震南公司漏的環評審查。

律師張譽尹表示，震南公司於2015年通過的環評結論，於2018年經最高行政法院判決確定撤銷，法律效果應為「自始當然無效」。若震南公司仍堅持在路竹阿蓮開設酸洗工廠，就必須「從頭」進行環評審查，如同實務上，當二審法院退回一審法院重為審查時，一審法院針對有違法或應進行的程序都必須重從頭辦理爭點整理、準備程序、言詞辯論等程序，而非直接進行言詞辯論。

陳情民眾提出四項訴求：一、高市府應承認未確實把關震南公司第二次設廠環評程序。二、高市府應承認震南公司提出之酸洗製程廢水全回收可行性有待查證。三、未釐清廢水全回收可行性前，高市府應暫停震南酸洗許可。四、高市府應承諾在環保局網站上同步公開震南公司24小時環境監測結果，並提高監測頻率，必要時應邀請自救會偕同檢測。

高雄市議員黃明太、陳明澤、李亞築與副議長陸淑美，都針對震南案提出質詢。袁中新表示，震南鐵線案「重為審查」都依環境影響評估法相關規定，落實資訊公開與民眾參與原則。在第54次環評會經過專業、獨立審查的環評委員集思廣益、交互辯證才做成結論。

高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求...
高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求不要讓農地種工廠政策危害農漁業生產環境。記者徐如宜／攝影
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高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求...
高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求不要讓農地種工廠政策危害農漁業生產環境。記者徐如宜／攝影
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高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求不要讓農地種工廠政策危害農漁業生產環境。記者徐如宜／攝影
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高雄市環保局到議會專案報告震南案處理過程是否有缺失，地方人士與環團到場陳情，要求不要讓農地種工廠政策危害農漁業生產環境。記者徐如宜／攝影
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環評高雄市自救會
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