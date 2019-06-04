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大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46中央社 台北4日電

根據台灣大哥大統計，高雄市的PM2.5超標比率，位居六都之最。 聯合報系資料照／...
根據台灣大哥大統計，高雄市的PM2.5超標比率，位居六都之最。 聯合報系資料照／記者程宜華攝影
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台灣大哥大今年研發出myAir隨身PM2.5偵測器，根據1到5月累積282萬筆數據資料，有16%myAir用戶常曝露於PM2.5橘色警戒超標環境，其中以高雄巿用戶超標比率最高，居六都之最。

台灣大著手與研究機構合作，期望透過myAir偵測的數據結合健保、基因等資料，經去識別化後，有效為國人健康把關。

台灣大指出，myAir具有貼身即時反映周遭空氣品質特性，並與測量大區域空氣品質的環保署監測站數據，相輔相成，掌握個人環境空氣品質。根據全台myfone門市運用myAir測得數據顯示，1月台灣西部彰化以南縣市空氣，因大氣擴散條件不佳，空氣品質呈現對敏感族群有害的橘色警戒，還有宗教活動時所施放炮竹，都會導致鄰近地區的PM2.5測量值急遽飆升，這顯示myAir因貼近個人生活，讓數據更為真實。

根據了解，國人因生活習慣與活動區域的不同，曝露在PM2.5下的程度也不盡相同，台灣大表示，myAir團隊統計上萬用戶、計282萬筆的PM2.5年平均值，發現98.6% myAir用戶PM2.5暴露量高於WHO建議值(10微克/立方公尺)，甚至有16% myAir用戶暴露於過多PM2.5超標的橘色等級。

在六都之中，以高雄巿用戶超標比率最高，達到34%，其次是桃園的31%。若再加入性別因素交叉分析，發現有高達46%高雄巿婦女用戶，可能因騎乘機車或炒菜油煙等因素，時常處於PM2.5超標的環境裡。

台灣大數據長詹兆源表示，依據myAir提供的數據與判讀，未來將密切追蹤用戶受PM2.5危害情形，藉此提醒用戶，以免罹患相關疾病。

PM2.5台灣大哥大空氣品質高雄市
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