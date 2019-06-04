高雄文武聖殿募愛心餐券 助弱勢生寒暑假三餐不挨餓

2019-06-04 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄文武聖殿照顧弱勢學生寒、暑假三餐，希望減輕家庭負擔，特別募集社會各界愛心發行「愛心餐券」，今天在河濱國小舉行「文武夫子人間送暖，聖殿攜手傳愛捐贈」活動。今年更結合愛河學園區各家小吃名店、通路提供學生換餐服務，鹽埕區愛河學園有6所國中小、219名學生受惠。

「愛心餐券」活動由高雄文武聖殿發起，巳連績舉辦4年。今年針對「愛河學園」的鹽埕國中、鹽埕國小、河濱國小、鼓岩國小、光榮國小與鹽埕區忠孝國小學生，找出需要幫助的孩子。獲贈學生在寒暑假的早、午、晚三餐，都可到愛河學園區各家小吃名店與通路提供換餐服務，包括麥當勞、丰美食自助餐、妙醬日式蓋飯、港督燒臘、榮美麵包店、和樂西點麵包、阿進切仔麵、郭家肉粽等。

河濱國小校長丁崇寶表示，市府於寒、暑假已對弱勢孩子發放午餐巻，愛河學園「愛心餐券」會排除重複補助，由學校提報如急難求助等更多需要幫助的孩子，讓他們在寒暑假期間，同樣也能得到大家的溫暖。文武聖殿及業者的無私付出，是給予孩子們典範學習的對象，相信在未來有能力付出時，他們也能夠學習愛心去照顧、關心服務身邊周遭的人。