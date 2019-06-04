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好療癒！熱衷蕨類研究 創作超萌擺設小物

2019-06-04 17:03聯合報 記者江國豪╱即時報導

好療癒！國立屏東科技大學農園生產系碩士畢業生周玉儒及張育瑋，在學期間投入蕨類植物的相關研究，畢業後看見市場需求，合夥成立蕨翌園藝企業有限公司，經由屏科大創新育成中心的輔導，申請教育部「U-start創新創業計畫」，不僅通過第一階段的徵選，獲得創業補助款，還成為第二階段具有新南向意涵的績優團隊，給予獎勵金50萬元，其中，所生產「瓶中植栽」與「植物瓶中造景」，將植物與藝術結合，成為受歡迎的療癒商品。

蕨類植物可減少室內二氧化碳濃度，近年來，歐美地區將花藝融入生活中的習慣吹向台灣，因此耐陰、簡便照顧的蕨類植物，成為妝點生活環境的首選。再者，全球觀賞水族產業興起，適用於觀賞魚缸的水生蕨類需求也不斷提高。目前台灣多數蕨類植物皆是野採苗，而利用傳統繁殖方法，繁殖倍率低落且品質不一，無法滿足市場需求。

周玉儒及張育瑋兩人從學生時期便對植物有濃厚的興趣，除了投入筆筒樹的組織培養研究，並致力於研究蕨類的組織培養繁殖技術，畢業後合夥成立公司，透過在Class 10,000等級無塵室進行組織培養的標準化流程生產和嚴謹的品質管理培育，製造出整齊、健康與無菌的植物種苗。

屏科大副校長段兆麟表示，台灣本是蕨類王國的島嶼，雖普遍地存在但卻無相對研究與利用，如今藉由同學研發轉變為商品化，可謂把蕨類植物小兵立大功，對於研發成果是非常好的起步。

農園系謝清祥教授指出，現代人生活品質的提升，開始注重居家室內綠化，蕨類是石炭紀時期地球上最豐富的物種，經過複雜的演化而存留至今的蕨類可說是最好的淨化空氣植物，之前實驗室曾以空氣淨化植物香測試，所使用的植物也多半是蕨類，經過繁複的組培和生產技術，未來可將這個商品提供給更多消費者，也可看出蕨類植物應用於景觀布置上的商機。

以食蟲植物及蕨類組成「迷你烏托邦景觀盆栽」，讓人看了相當療癒，可望成為未來市內景...
以食蟲植物及蕨類組成「迷你烏托邦景觀盆栽」，讓人看了相當療癒，可望成為未來市內景觀布置的新商機。記者江國豪／翻攝
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蕨類植物可減少室內二氧化碳濃度，近年來，歐美地區將花藝融入生活中的習慣吹向台灣，...
蕨類植物可減少室內二氧化碳濃度，近年來，歐美地區將花藝融入生活中的習慣吹向台灣，因此耐陰、簡便照顧的蕨類植物，成為妝點生活環境的首選。記者江國豪／翻攝
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屏科大副校長段兆麟（右一起）、農園系教授謝清祥、農學院副院長施玟玲，張育瑋（左二...
屏科大副校長段兆麟（右一起）、農園系教授謝清祥、農學院副院長施玟玲，張育瑋（左二）及周玉儒（左一）兩位同學合影。記者江國豪／翻攝
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屏科大學農園生產系碩士畢業生周玉儒（右）及張育瑋（左），在學期間投入蕨類植物的相...
屏科大學農園生產系碩士畢業生周玉儒（右）及張育瑋（左），在學期間投入蕨類植物的相關研究，畢業後看見市場的需求，合夥成立蕨翌園藝企業有限公司。記者江國豪／翻攝
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屏科大創業
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