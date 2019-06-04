姑山國小「不山不市」經費缺 台塑出手長期認捐

2019-06-04 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台塑公司47年前在高雄姑山國小旁建置一處取水站，牽起與大樹區的不解之緣，最近公司獲知姑山國小營養午餐及課後輔導費用每年爆缺口，基於關心學童的健康及未來發展，決定每年認捐18萬，協助學校度難關。

台塑公司協理蔡奇麟今天在高雄市議員吳利成見證下與姑山國小校長許文寬簽下MOU（備忘錄），以5年為期，每年認捐18萬，解決學校營養午餐及課輔費用的不足。

姑山國小位處農村，地理位置是教育界戲稱的「不山不市」地區，目前校內弱勢學生約占三分之一，但因為資源缺乏，營養午餐經費每年缺口約6萬元，校長許文寬調到學校5年，5年都為募白米而奔忙。有次台塑高級專員許智傑到學校探視，許校長剛好募完白米回來，台塑公司才意外發現學校的欠缺，之後才有認捐的因緣。

台塑公司協理蔡奇麟說，民國61年台塑在大樹區姑山國小旁建置取水站，結下不解之緣，因聽說學校缺營養午餐經費及課後輔導經費，為了下一代著想，決定出手援助這所介於偏遠與市區間，在夾縫中求存的學校。