高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



目前正值阿勃勒開花季節，黃澄澄的花海非常美麗，果實卻也伴隨異味。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook 高雄市環保局昨天深夜到今天凌晨，陸續接獲前鎮、苓雅、三民、鳳山區民眾投訴，指空氣後瀰漫惡臭像是豬屎味，懷疑是工廠排放廢氣？稽查員到各個投訴點查看，交叉比對，原來是「美麗的黃金雨」阿勃勒惹的禍，筴果裡的黑色果實有異味。

高雄市區有多處道路、公園、校園栽植阿勃勒，最近正是開花季節，成串的黃色花朵染成黃澄澄一片。黃色的花瓣隨風飄落，如同落下黃金雨，地上鋪成黃毯，感覺非常浪漫。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，昨晚11點到今天凌晨2點，市府1999及環保局公害陳情專線陸續接獲來自前鎮、苓雅、三民、鳳山區民眾的投訴電話，都是反映某些路段聞到空氣中瀰漫一股怪怪異味，共同特徵都是像豬屎味一般，令人覺得惡心想吐，還有人以為是工廠排放廢氣。

環保局同仁漏夜在市區找尋臭味來源，昨晚高雄市區吹的是東風、北北東風，交叉比對民眾投訴點與植栽地圖，發覺竟是阿勃勒樹開花所散發的異味，並不是工廠排廢氣。馬振耀表示，一年期間不同的季節都會因為路樹或植物開花結果而產生異味，像11月起黑板樹進入開花期，臭味將會延續一個多月，直到12月花謝後自然就不會再有異味。3月到4月是掌葉蘋婆的開花期，5月至6月則是阿勃勒樹開花結果季節。