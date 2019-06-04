親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

5時46分東南海域地震 台東4級以上

皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35聯合報 記者徐如宜╱即時報導

目前正值阿勃勒開花季節，黃澄澄的花海非常美麗，果實卻也伴隨異味。圖／高雄市環保局...
目前正值阿勃勒開花季節，黃澄澄的花海非常美麗，果實卻也伴隨異味。圖／高雄市環保局提供
分享
高雄市環保局昨天深夜到今天凌晨，陸續接獲前鎮、苓雅、三民、鳳山區民眾投訴，指空氣後瀰漫惡臭像是豬屎味，懷疑是工廠排放廢氣？稽查員到各個投訴點查看，交叉比對，原來是「美麗的黃金雨」阿勃勒惹的禍，筴果裡的黑色果實有異味。

高雄市區有多處道路、公園、校園栽植阿勃勒，最近正是開花季節，成串的黃色花朵染成黃澄澄一片。黃色的花瓣隨風飄落，如同落下黃金雨，地上鋪成黃毯，感覺非常浪漫。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，昨晚11點到今天凌晨2點，市府1999及環保局公害陳情專線陸續接獲來自前鎮、苓雅、三民、鳳山區民眾的投訴電話，都是反映某些路段聞到空氣中瀰漫一股怪怪異味，共同特徵都是像豬屎味一般，令人覺得惡心想吐，還有人以為是工廠排放廢氣。

環保局同仁漏夜在市區找尋臭味來源，昨晚高雄市區吹的是東風、北北東風，交叉比對民眾投訴點與植栽地圖，發覺竟是阿勃勒樹開花所散發的異味，並不是工廠排廢氣。馬振耀表示，一年期間不同的季節都會因為路樹或植物開花結果而產生異味，像11月起黑板樹進入開花期，臭味將會延續一個多月，直到12月花謝後自然就不會再有異味。3月到4月是掌葉蘋婆的開花期，5月至6月則是阿勃勒樹開花結果季節。

環保局表示，通常在日間反而不容易聞出植物開花的味道，反而在夜間，因為工廠、餐廳及汽機車所產生的廢氣量相對較少，味道較明顯且濃厚，所以民眾陳情案件多集中在晚間及夜間。昨晚分布在前鎮區、鳳山區、三民區及苓雅區的十幾件的陳情案件，都是阿勃勒樹果實所產生的異味。

高雄市環保局稽查人員追查異味來源，竟來自阿勃勒。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員追查異味來源，竟來自阿勃勒。圖／高雄市環保局提供
分享
目前正值阿勃勒開花季節，黃澄澄的花海非常美麗，果實卻也伴隨異味。圖／高雄市環保局...
目前正值阿勃勒開花季節，黃澄澄的花海非常美麗，果實卻也伴隨異味。圖／高雄市環保局提供
分享
阿勃勒筴果裡的黑色果實，會散發出臭味。圖／高雄市環保局提供
阿勃勒筴果裡的黑色果實，會散發出臭味。圖／高雄市環保局提供
分享
昨夜吹東風與北北東風，高雄市環保局稽查人員交叉比對投訴點及植栽分布圖，追查異味來...
昨夜吹東風與北北東風，高雄市環保局稽查人員交叉比對投訴點及植栽分布圖，追查異味來源竟來自阿勃勒。圖／高雄市環保局提供
分享

阿勃勒高雄市黑板樹
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

高雄食安地圖 業者違規「全都露」

2019-06-03 23:29

學者：食安地圖資料庫需擴充 才接地氣

2019-06-03 23:28

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

奧黛麗絲號 旗津碼頭亮相

2019-06-03 23:27

警分局守望相助常訓 警民攜手維護高雄治安

2019-06-03 22:38

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

為喚回消失的領角鴞 他們貼心釘製育兒巢箱

2019-06-03 20:26

她帶起逾億紅龍果產業 竟是源於女兒的一分孝心

2019-06-03 19:23

再添一座500噸配水池 澎湖鳥嶼盼不再缺水

2019-06-03 18:56

高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55

佛光山贈書包當偏鄉學童畢業賀禮 內藏祝福密碼

2019-06-03 18:25

「珍珠小棧」守護未婚媽媽 學者疾呼定要做這件事

2019-06-03 17:07

總質詢最後一天 國民黨高市議會黨團提早幫韓國瑜慶生

2019-06-03 16:46

影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女

2019-06-03 15:54

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

「蔬果培育是天命！」 老農鄭興陸慈悲心護環境

2019-06-03 14:22

台南沿海推綠電質疑聲不歇 兩個月內制定審查標準

2019-06-03 12:53

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

2019-06-03 18:53

台南疑似芭蕉腳遺址出土 未來開發必須提監看計畫

2019-06-03 18:45

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

影／全台首創漁港水舞展演 今晚試燈美呆了

2019-06-03 20:50

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

碧雲禪寺法拍後天將點交 比丘尼仍在籌重建經費

2019-06-03 18:25

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

花蓮腸病毒肆虐 9校35班停課

2019-06-03 18:12

高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55

西濱台61線龍井至清水路段 5日與11日封閉交管

2019-06-03 20:54

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

再添一座500噸配水池 澎湖鳥嶼盼不再缺水

2019-06-03 18:56

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

澳洲茶樹防蚊效果佳 志工推廣天然防蚊液DIY

2019-06-03 18:17

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top